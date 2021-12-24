Москву ждут метели и снегопады

25 декабря 2021 в 11:31 Размер текста - 17 +

Местами в Москве и Подмосковье ожидаются метели и снежные заносы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москву и Подмосковье придет сильный снегопад, предупреждает Гидрометцентр России. В ближайшие два дня, 25 и 26 декабря, в столичном регионе ожидаются метели и снежные заносы. Порывы ветра могут местами достигать 17 метров в секунду. «Облачно. Снег по области местами сильный. Местами метель, гололедица. По области снежные заносы», — сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. При этом температура воздуха днем не будет опускаться ниже минус семи градусов по Цельсию. Ночью в Москве похолодает до минус 13 градусов, а в Подмосковье — до минус 16. Ранее столичное управление МЧС России выпустило экстренное предупреждение из-за сильного снегопада. В ведомстве уточнили, что он продолжится до 11:00 субботы, 25 декабря. В МЧС посоветовали снизить скорость движения при управлении автомобилем и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Водителям следует избегать внезапных маневров, например, обгонов, и парковать машину вдали от деревьев. Пешеходам следует держаться подальше от рекламных щитов. Ранее в Москве зафиксировали самую холодную ночь за последние 50 лет — 22 декабря температура воздуха упала ниже минус 22 градусов, сообщает «Национальная служба новостей». Из-за морозов жителям столицы удалось увидеть редкое явление — алмазную пыль. Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил, что так называют мельчайшие ледяные кристаллы, парящие в воздухе, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москву и Подмосковье придет сильный снегопад, предупреждает Гидрометцентр России. В ближайшие два дня, 25 и 26 декабря, в столичном регионе ожидаются метели и снежные заносы. Порывы ветра могут местами достигать 17 метров в секунду. «Облачно. Снег по области местами сильный. Местами метель, гололедица. По области снежные заносы», — сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. При этом температура воздуха днем не будет опускаться ниже минус семи градусов по Цельсию. Ночью в Москве похолодает до минус 13 градусов, а в Подмосковье — до минус 16. Ранее столичное управление МЧС России выпустило экстренное предупреждение из-за сильного снегопада. В ведомстве уточнили, что он продолжится до 11:00 субботы, 25 декабря. В МЧС посоветовали снизить скорость движения при управлении автомобилем и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Водителям следует избегать внезапных маневров, например, обгонов, и парковать машину вдали от деревьев. Пешеходам следует держаться подальше от рекламных щитов. Ранее в Москве зафиксировали самую холодную ночь за последние 50 лет — 22 декабря температура воздуха упала ниже минус 22 градусов, сообщает «Национальная служба новостей». Из-за морозов жителям столицы удалось увидеть редкое явление — алмазную пыль. Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил, что так называют мельчайшие ледяные кристаллы, парящие в воздухе, передает телеканал 360.