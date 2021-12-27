27 декабря 2021

В районе Челябинска могут ввести временное финансовое управление

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бюджет района может понести убытки из-за бунта депутатов (фото из архива) Фото:

Если до конца года депутаты Калининского райсовета Челябинска не примут бюджет на 2022 год, то в районе будет введено временное финансовое управление. Об этом URA.RU сообщил глава района Сергей Колесник.

«Согласно бюджетному кодексу РФ, если на 1 января 2022 года в муниципальном образовании не примут бюджет, то вводится временное финансовое управление. На практике это будет означать, что муниципалитет будет ежемесячно получать 1/12 доли от бюджета предыдущего года», — пояснил Колесник.

Глава района отметил, что у депутатов есть два дня для принятие бюджета — это 29 и 30 декабря. Он надеется, что принимать особые меры не потребуется.

Сессия Калининского райсовета Челябинска была запланирована на 28 декабря и депутаты должны были утвердить бюджет района. Но сессия не состоялась. Половина депутатов устроили бунт и проголосовали против внесения вопроса в повестку.

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Если до конца года депутаты Калининского райсовета Челябинска не примут бюджет на 2022 год, то в районе будет введено временное финансовое управление. Об этом URA.RU сообщил глава района Сергей Колесник. «Согласно бюджетному кодексу РФ, если на 1 января 2022 года в муниципальном образовании не примут бюджет, то вводится временное финансовое управление. На практике это будет означать, что муниципалитет будет ежемесячно получать 1/12 доли от бюджета предыдущего года», — пояснил Колесник. Глава района отметил, что у депутатов есть два дня для принятие бюджета — это 29 и 30 декабря. Он надеется, что принимать особые меры не потребуется. Сессия Калининского райсовета Челябинска была запланирована на 28 декабря и депутаты должны были утвердить бюджет района. Но сессия не состоялась. Половина депутатов устроили бунт и проголосовали против внесения вопроса в повестку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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