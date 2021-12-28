28 декабря 2021

Власти в последний момент увеличили пенсии пермяков на 2022 год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин Метрополис. Курган , торговля, продукты, корзина с продуктами, продуктовая корзина, продовольственная корзина, прожиточный минимум, продукты питания, розница
Продукты в цене тоже за год выросли Фото:

Прожиточный минимум в Прикамье в 2022 году на душу населения составит 11642 рубля. Об этом сообщил Пермьстат. По сравнению с 2021 годом новый показатель стал выше на 798 рублей. От размера прожиточного минимума в регионе зависит социальная надбавка к пенсии.

Изначально эту величину на 2022 год планировали поднять лишь 277 рублей — такое решение краевое правительство приняло в сентябре. Но в итоге добавили еще 521. На общую прибавку можно купить 2 кг мяса или 19 кг картофеля.

«С 1 января 2022 года величина прожиточного минимума в Пермском крае на душу населения составит 11642 рублей. Для трудоспособного населения стоимость составит 12690 рублей, для пенсионеров — 10012 рублей, для детей — 11569», — указано в соответствующем постановлении правительства края.

Изменения вступят в силу сразу после Нового года. Одновременно с величиной прожиточного минимума в Прикамье выросли цены на продукты, а с 10 января вырастет оплата за проезд.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Прожиточный минимум в Прикамье в 2022 году на душу населения составит 11642 рубля. Об этом сообщил Пермьстат. По сравнению с 2021 годом новый показатель стал выше на 798 рублей. От размера прожиточного минимума в регионе зависит социальная надбавка к пенсии. Изначально эту величину на 2022 год планировали поднять лишь 277 рублей — такое решение краевое правительство приняло в сентябре. Но в итоге добавили еще 521. На общую прибавку можно купить 2 кг мяса или 19 кг картофеля. «С 1 января 2022 года величина прожиточного минимума в Пермском крае на душу населения составит 11642 рублей. Для трудоспособного населения стоимость составит 12690 рублей, для пенсионеров — 10012 рублей, для детей — 11569», — указано в соответствующем постановлении правительства края. Изменения вступят в силу сразу после Нового года. Одновременно с величиной прожиточного минимума в Прикамье выросли цены на продукты, а с 10 января вырастет оплата за проезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...