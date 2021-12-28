Власти в последний момент увеличили пенсии пермяков на 2022 год

Продукты в цене тоже за год выросли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прожиточный минимум в Прикамье в 2022 году на душу населения составит 11642 рубля. Об этом сообщил Пермьстат. По сравнению с 2021 годом новый показатель стал выше на 798 рублей. От размера прожиточного минимума в регионе зависит социальная надбавка к пенсии.

Изначально эту величину на 2022 год планировали поднять лишь 277 рублей — такое решение краевое правительство приняло в сентябре. Но в итоге добавили еще 521. На общую прибавку можно купить 2 кг мяса или 19 кг картофеля.

«С 1 января 2022 года величина прожиточного минимума в Пермском крае на душу населения составит 11642 рублей. Для трудоспособного населения стоимость составит 12690 рублей, для пенсионеров — 10012 рублей, для детей — 11569», — указано в соответствующем постановлении правительства края.

Изменения вступят в силу сразу после Нового года. Одновременно с величиной прожиточного минимума в Прикамье выросли цены на продукты, а с 10 января вырастет оплата за проезд.

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