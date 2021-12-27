27 декабря 2021

Пермские аналитики предупредили о резком росте цен на овощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр. Курган, продукты, покупатели, цены, супермаркет, продуктовая корзина, магазин, тележка с продуктами, покупки, покупатель, цены на продукты, продукты питания
Продукты для праздничного стола с каждым годом становятся все дороже Фото:

Овощи в магазинах Прикамья с ноября прошлого года подорожали на 13,6%. Такие данные приводит Пермьстат. К примеру, стоимость салата «Оливье» на семью из четырех человек составит 384 рубля 17 копеек. В конце 2020 года этот же набор продуктов стоил 338 рублей 30 копеек.

«Сильнее всего подорожал картофель — 43,33 рубля за килограмм против 25,73 рублей в прошлом году. Рост цены за год составил 69,6%», — указано на сайте ведомства.

На втором месте по росту цен оказалась морковь. Сейчас килограмм этого овоща стоит 40,08 рублей. Это на 41,3% выше показателя прошлого года. Дороже на 25,4% стал стоить майонез, десяток яиц вырос в цене на 21,2%, а килограмм репчатого лука подорожал на 15%. Меньше всего прибавили в цене вареная колбаса (на 9%), маринованные огурцы и зеленый горошек (на 6,3%).Также стал дороже еще один из главных атрибутов новогоднего стола — икра лососевых рыб. По сравнению с прошлым годом ее цена в Прикамье увеличилась на 20%.

Ранее Пермьстат сообщал об удорожании сладких новогодних подарков. Особенно в цене выросли печенье — на 17,6%, и зефир — на 9,6%.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Овощи в магазинах Прикамья с ноября прошлого года подорожали на 13,6%. Такие данные приводит Пермьстат. К примеру, стоимость салата «Оливье» на семью из четырех человек составит 384 рубля 17 копеек. В конце 2020 года этот же набор продуктов стоил 338 рублей 30 копеек. «Сильнее всего подорожал картофель — 43,33 рубля за килограмм против 25,73 рублей в прошлом году. Рост цены за год составил 69,6%», — указано на сайте ведомства. На втором месте по росту цен оказалась морковь. Сейчас килограмм этого овоща стоит 40,08 рублей. Это на 41,3% выше показателя прошлого года. Дороже на 25,4% стал стоить майонез, десяток яиц вырос в цене на 21,2%, а килограмм репчатого лука подорожал на 15%. Меньше всего прибавили в цене вареная колбаса (на 9%), маринованные огурцы и зеленый горошек (на 6,3%).Также стал дороже еще один из главных атрибутов новогоднего стола — икра лососевых рыб. По сравнению с прошлым годом ее цена в Прикамье увеличилась на 20%. Ранее Пермьстат сообщал об удорожании сладких новогодних подарков. Особенно в цене выросли печенье — на 17,6%, и зефир — на 9,6%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...