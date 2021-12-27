Пермские аналитики предупредили о резком росте цен на овощи

Продукты для праздничного стола с каждым годом становятся все дороже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Овощи в магазинах Прикамья с ноября прошлого года подорожали на 13,6%. Такие данные приводит Пермьстат. К примеру, стоимость салата «Оливье» на семью из четырех человек составит 384 рубля 17 копеек. В конце 2020 года этот же набор продуктов стоил 338 рублей 30 копеек.

«Сильнее всего подорожал картофель — 43,33 рубля за килограмм против 25,73 рублей в прошлом году. Рост цены за год составил 69,6%», — указано на сайте ведомства.

На втором месте по росту цен оказалась морковь. Сейчас килограмм этого овоща стоит 40,08 рублей. Это на 41,3% выше показателя прошлого года. Дороже на 25,4% стал стоить майонез, десяток яиц вырос в цене на 21,2%, а килограмм репчатого лука подорожал на 15%. Меньше всего прибавили в цене вареная колбаса (на 9%), маринованные огурцы и зеленый горошек (на 6,3%).Также стал дороже еще один из главных атрибутов новогоднего стола — икра лососевых рыб. По сравнению с прошлым годом ее цена в Прикамье увеличилась на 20%.

Ранее Пермьстат сообщал об удорожании сладких новогодних подарков. Особенно в цене выросли печенье — на 17,6%, и зефир — на 9,6%.

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