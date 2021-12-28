Главу Сургута предупредили о резком подорожании ремонта дорог

Дорожники предупреждают о скачке цен на стройматериалы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рост цен на стройматериалы повлияет на планы сургутских властей на ремонт дорог и дворов в 2022 году. Об этом на заседании штаба по благоустройству под председательством главы города Андрея Филатова заявил заместитель директор компании «ЮВИС» Юрий Остапенко, передает корреспондент URA.RU.

«На сегодняшний день стоимость стройматериалов выше потолка. Щебенка стоит в 2,5 раза дороже. Те проекты, которые сейчас разрабатываются, они вообще не соответствуют действительности. Какие подрядчики на них выйдут? Битум вырос, дизельное топливо выросло», — заявил Остапенко. Он также добавил, что с учетом роста стоимости стройматериалов, дорожные компании могут отказываться от участия в аукционах, которые готовят сургутские власти на 2022 год.

Глава Сургута дал поручение подчиненным провести ревизию всех смет. «Нужно проработать вопрос об отраслевой прибыли, чтобы она была нормой в данном направлении. Я готов дать поручение по всем видам работ на дороги — от ремонта до строительства проработать эти вопросы», — заявил Филатов.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО отказывались от идеи о строительстве частного дома из-за роста цен на стройматериалы. За год они выросла в полтора-два раза.

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