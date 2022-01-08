Захарова обвинила ОБСЕ в отказе помогать журналистам в Казахстане

Журналисты в Казахстане подвергаются целенаправленным атакам со стороны митингующих, сообщила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не стала помогать журналистам в Казахстане, которые подвергаются целенаправленным атакам со стороны участников беспорядков. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«В Казахстане зашкаливающая степень агрессии со стороны участников уличных беспорядков по отношению к работающим там журналистам и СМИ. Где адекватная оценка ОБСЕ, в первую очередь ее представителя по вопросам свободы СМИ? Скажу как есть: ОБСЕ не работает на этом направлении по реальным проблемам ни у микрофона, ни в кулуарах, ни в тиши кабинетов. В принципе ничего не делает. Стыд и позор», — передает слова Захаровой официальный telegram-канал российского МИД.

Захарова отметила, что журналисты в Казахстане подвергаются целенаправленным атакам с целью затруднить им доступ к объективной картине разгула «сугубо мирного протеста». «Мы постоянно слышали от ОБСЕ про их новаторскую концепцию „тихой дипломатии“, призванной не у микрофона, а в рабочем процессе решать сложные вопросы защиты журналистов и свободы слова. Применяют ее, однако, весьма избирательно», — заключила Захарова.

Ранее в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. В результате беспорядков погибло 18 силовиков. Во время протестов от огнестрельного ранения также погиб 11-летний ребенок, пишет RT. В ходе беспорядков также погиб гражданин Израиля, сообщает деловое издание «Взгляд». Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4 тысяч протестующих. Российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский отметил, что за протестами в Казахстане стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов.

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