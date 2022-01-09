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01 января 2022

Челябинского студента подозревают в растлении 14-летнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Арест Юрия Чанова, руководителя аппарата гордумы, обвиняемого во взятке. Тракторозаводский районный суд. Челябинск, конвой, пистолет, кобура, дубинка, ключи от наручников, полиция, руки, наручники
После допроса молодого человека отпустили под подписку о невыезде Фото:

В городе Чебаркуле (Челябинская область) студент местного колледжа помещен под подписку о невыезде по подозрению в сексуальных сношениях с 14-летним мальчиком. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, сообщили источники URA.RU в правоохранительных органах.

«Третьекурсник неоднократно вступал в половую связь с подростком 2007 года рождения. Отношения были добровольными и длились в течение 2021 года. 20-летний студент встречался с несовершеннолетним в садовом домике», — рассказал инсайдер URA.RU.

По его словам, в отношении старшего из молодых людей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 134 УК РФ (мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Он ранее не судим, мерой пресечения избрана подписка о невыезде. В пресс-службе управления СКР по Челябинской области сообщили URA.RU, что пока не располагают информацией по произошедшему.

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В городе Чебаркуле (Челябинская область) студент местного колледжа помещен под подписку о невыезде по подозрению в сексуальных сношениях с 14-летним мальчиком. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, сообщили источники URA.RU в правоохранительных органах. «Третьекурсник неоднократно вступал в половую связь с подростком 2007 года рождения. Отношения были добровольными и длились в течение 2021 года. 20-летний студент встречался с несовершеннолетним в садовом домике», — рассказал инсайдер URA.RU. По его словам, в отношении старшего из молодых людей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 134 УК РФ (мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Он ранее не судим, мерой пресечения избрана подписка о невыезде. В пресс-службе управления СКР по Челябинской области сообщили URA.RU, что пока не располагают информацией по произошедшему.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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