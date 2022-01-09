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Менеджеры Абрамовича продали челябинцам актив в Сибири

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Птицефабрика. Магнитогорск, птицефабрика, курицы, клетки, птицеводство
Предприятие в Новосибирской области перешло под контроль «АО «Птицефабрика Челябинская» (фото из архива) Фото:

Группа «Продо» продала птицефабрику «Чикская» в Новосибирской области АО «Птицефабрика Челябинская», сообщается на официальной странице раскрытия информации компании-покупателя. По данным Forbes, «Продо» создана на средства управляющей активами Романа Абрамовича Millhouse и принадлежит менеджерам его команды. Сумма сделки оценивается примерно в 1,6 млрд рублей.

«Группа „Продо“, которой владеют топ-менеджеры команды миллиардера Романа Абрамовича — Андрей Городилов, Ефим Малкин и Ирина Панченко, продала птицефабрику в Новосибирске. Ее стоимость могла составить до 1,6 млрд рублей», — пишет Forbes.

«Мы действительно купили этот актив. Сумма сделки не разглашается», — заявили URA.RU в АО «Птицефабрика Челябинская».

АО «Птицефабрика „Челябинская“» входит в десятку крупнейших производителей яиц в России, работая под брендами «Чепфа», «Три несушки», а также под торговыми марками «Пятерочки» (входит в X5 Group), «Магнита», «ВкусВилла» и других. По оценке издания «Коммерсант», приобретение позволит компании увеличить производство яиц на 40%, более чем до миллиарда штук в год. «Продо» же могла отказаться от выпуска яиц из-за более низкой рентабельности этого направления по сравнению с мясным производством.

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Группа «Продо» продала птицефабрику «Чикская» в Новосибирской области АО «Птицефабрика Челябинская», сообщается на официальной странице раскрытия информации компании-покупателя. По данным Forbes, «Продо» создана на средства управляющей активами Романа Абрамовича Millhouse и принадлежит менеджерам его команды. Сумма сделки оценивается примерно в 1,6 млрд рублей. «Группа „Продо“, которой владеют топ-менеджеры команды миллиардера Романа Абрамовича — Андрей Городилов, Ефим Малкин и Ирина Панченко, продала птицефабрику в Новосибирске. Ее стоимость могла составить до 1,6 млрд рублей», — пишет Forbes. «Мы действительно купили этот актив. Сумма сделки не разглашается», — заявили URA.RU в АО «Птицефабрика Челябинская». АО «Птицефабрика „Челябинская“» входит в десятку крупнейших производителей яиц в России, работая под брендами «Чепфа», «Три несушки», а также под торговыми марками «Пятерочки» (входит в X5 Group), «Магнита», «ВкусВилла» и других. По оценке издания «Коммерсант», приобретение позволит компании увеличить производство яиц на 40%, более чем до миллиарда штук в год. «Продо» же могла отказаться от выпуска яиц из-за более низкой рентабельности этого направления по сравнению с мясным производством.
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