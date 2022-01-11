В Кремле заподозрили Шендеровича в попытке скрыться от суда. «Статус иноагента отношения не имеет»

11 января 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков не исключил, что Виктор Шендерович уехал из РФ в попытке скрыться от суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сатирик Виктор Шендерович (признан в РФ иноагентом) мог покинуть Россию, чтобы избежать необходимости идти в суд по делу о его высказываниях, а не из-за объявления его иноагентом. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Если я правильно понял, речь идет о том, что он совершил некие высказывания, которые сейчас оспариваются в суде. По всей видимости, это попытка скрыться от рассмотрения в суде претензий его оппонента. Это ни к каким статусам отношения не имеет», — сказал Песков журналистам. Статус иноагента, по мнению представителя Кремля, никак не ограничивает человека в правах. «Наименование иноагентом не ограничивает ни в правах, ни в возможности осуществлять деятельность ни в чем», — уверил Песков. Шендерович был признан иноагентом 30 декабря. Вместе с ним иноагентами стали общественный деятель Надежда Толоконникова и гальерист Марат Гельман. В середине января Шендерович сообщил, что покидает Россию, отметив, что принял решение «переждать снаружи». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сатирик Виктор Шендерович (признан в РФ иноагентом) мог покинуть Россию, чтобы избежать необходимости идти в суд по делу о его высказываниях, а не из-за объявления его иноагентом. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Если я правильно понял, речь идет о том, что он совершил некие высказывания, которые сейчас оспариваются в суде. По всей видимости, это попытка скрыться от рассмотрения в суде претензий его оппонента. Это ни к каким статусам отношения не имеет», — сказал Песков журналистам. Статус иноагента, по мнению представителя Кремля, никак не ограничивает человека в правах. «Наименование иноагентом не ограничивает ни в правах, ни в возможности осуществлять деятельность ни в чем», — уверил Песков. Шендерович был признан иноагентом 30 декабря. Вместе с ним иноагентами стали общественный деятель Надежда Толоконникова и гальерист Марат Гельман. В середине января Шендерович сообщил, что покидает Россию, отметив, что принял решение «переждать снаружи».