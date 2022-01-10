В Челябинской области назвали вакансии с самой большой зарплатой

В новом году челябинцам доступны почти 700 вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей и выше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самой высокооплачиваемой вакансией с начала 2022 года в Челябинской области стала должность управляющего группой заведений общественного питания. Замыкает топ-10 самых выгодных предложений место врача-эндоскописта, сообщили URA.RU в пресс-службе компании HeadHanter.

Так, менеджеру сети общепита обещают платить ежемесячно до 300 тысяч рублей. Правда, до вычета налогов. Директор по строительству может рассчитывать на зарплату от 200 тысяч рублей на руки. Аналогичную зарплату предлагают PHP-разработчику (программисту), инженеру-программисту, руководителю отдела новых IT продуктов и директору мясоперерабатывающего предприятия. На седьмом месте начальник отдела продаж (от 150 тысяч рублей), а на восьмом — водитель автопоезда категории Е. Шоферу обещают от 180 тысяч рублей на руки каждый месяц. Это больше, чем зарплата управляющего группой магазинов — 160 тысяч рублей и врача-эндоскописта — от 150 тысяч рублей.

«Всего за первые десять дней года в Челябинской области были открыты 655 вакансий с заработной платой от 100 000 рублей. Чаще всего это предложения для специалистов по продажам, строителей и рабочего персонала (чаще речь здесь идет о вахтовой занятости), а также программистов», — добавили URA.RU в пресс-службе рекрутинговой компании.

По данным Контрольно-счетной палаты региона, к 2022 году безработица в Челябинской области снизилась и остается на доковидном уровне — 1,1%. Лучше всего обстоят дела с занятостью в Магнитогорске и Челябинске, в аутсайдерах Брединский район.

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