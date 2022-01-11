Мэр из ХМАО создает telegram-канал для жителей деревень

Глава Советского района Евгений Буренков поручил создать telegram-канал к началу весны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Советского района Евгений Буренков поручил пиар-блоку создать официальный telegram-канал муниципалитета. При этом в состав территории входят, в основном, небольшие поселения, где проживает по несколько тысяч человек. О своем решении Буренков написал у себя в аккаунте в Instagram.

«Отделу по связям с общественностью и населением, в срок до 28 февраля, обеспечить создание официального telegram-канала для оперативного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, а также повышения сбора обратной связи от населения», — обозначил Буренков по итогам аппаратного совещания. В разговоре с URA.RU он подтвердил свое намерение. «Создание ресурсов в нескольких мессенджерах весьма удобная вещь. Много есть групп, официальных и неофициальных в рамках уже построенной модели инцидент-менеджмент. Почему нет? Telegram весь перспективная вещь», — считает мэр.

Политтехнолог и smm-специалист Платон Маматов в разговоре с URA.RU подчеркнул, что telegram в небольших населенных пунктах не пользуется популярностью. «Но есть несколько оговорок. Telegram активно развивается и там заметен большой рост пользователей в 2021 году. Туда мигрируют из других мессенджеров, в том числе и старшее поколение. Так что через несколько лет аудитория такого канала может вырасти. Ну и если производство контента в мэрии будет налажено, то залить пост в telegram-канал, помимо каких-то других площадок, дело пары минут. Никаких отдельных затрат и усилий не требует», — считает Маматов.

Ранее URA.RU сообщало, что Буренков назначил нового заместителя, который отвечает, в том числе и за связи с общественностью. Вице-мэром стала глава поселка Алябьевский Юлия Кочурова.

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