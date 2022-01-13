МФЦ в Челябинске будет строить компания из Екатеринбурга

Согласно контракту, новый МФЦ должен появиться в конце 2022 года (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Строительством нового МФЦ в Челябинске на Университетской Набережной будет заниматься компания из Екатеринбурга ООО «НПА-Профиль-ПУ». Эта компания стала единственным участником аукциона. Заказчик «Челябоблинвестстрой», дочернее предприятие регионального минстроя, планирует заключить с ней контракт на 253,6 млн рублей.

Согласно сервису госзакупок и протоколу от 14 января, аукцион признан не состоявшимся, поскольку на него заявился только один участник — ООО «НПА-Профиль-ПУ». С этой компанией будет заключен контракт как с единственным участником по начальной цене аукциона — 253,6 млн рублей.

По данным сервиса СБИС, владельцем компании ООО «НПА-Профиль-ПУ» значится Альберт Назипов и она зарегистрирована в городе Березовский в Свердловской области. Ранее эта компания уже выигрывала аукционы в Челябинской области. Компания участвовала в реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса в Нязепетровске, выполняла подрядные работы в театре драмы им. Н. Орлова и участвовала в строительстве культурно-досугового центра в селе Кичигино в Увельском районе.

В конкурсной документации прописано, что новое здание МФЦ будет двухэтажным. В нем также планируют разместить ряд служб ГУ МВД по региону. Это Управление по вопросам миграции ГУ МВД региона, челябинский филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД и медцентр по освидетельствованию иностранных граждан.

Ранее аукцион на строительство МФЦ признали несостоявшимся, поскольку не поступило ни одной заявки от потенциальных застройщиков. Новый аукцион на строительство МФЦ «Челябоблинвестстрой» объявил 29 декабря 2021 года. Начальная стоимость контракта увеличилась на 25 млн 289 тыс. рублей и составила 253 млн 617 тыс. рублей.

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