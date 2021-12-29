29 декабря 2021
28 декабря 2021

Власти не нашли застройщика для нового МФЦ Челябинска. Скрин

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Строительные площадки застройщика Бабочкина. Курган, строительная площадка, застройщик бабочкин
Заказчики проигнорировали электронный аукцион (фото из архива) Фото:

Аукцион на строительство нового МФЦ в Челябинске на Университетской Набережной не состоялся. От потенциальных участников не поступило ни одной заявки. «Челябоблинвестстрой», дочернее предприятие регионального минстроя, объявил новый аукцион и повысил начальную стоимость контракта.

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. Подведение итогов торгов состоялось 27 декабря. Начальная цена контракта составила 228 миллионов 328 тысяч рублей», — говорится на сервисе СБИС.

В конкурсной документации указано, что в новом двухэтажном здании МФЦ также будут размещаться ряд служб ГУ МВД по региону. Это Управление по вопросам миграции ГУ МВД региона, челябинский филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД и медцентр по освидетельствованию иностранных граждан.

Новый аукцион на строительство МФЦ «Челябоблинвестстрой» объявил 29 декабря Начальная стоимость контракта увеличилась на 25 млн 289 тыс. рублей и составила 253 млн 617 тыс. рублей. Заявки на участие в электронных торгах принимаются до 12 января 2022 года.

URA.RU направило официальный запрос в региональный минстрой. В пресс-службе министерства пообещали предоставить ответ позже.

Начальная цена контракта составила 228 миллионов 328 тысяч рублей
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Аукцион на строительство нового МФЦ в Челябинске на Университетской Набережной не состоялся. От потенциальных участников не поступило ни одной заявки. «Челябоблинвестстрой», дочернее предприятие регионального минстроя, объявил новый аукцион и повысил начальную стоимость контракта. «По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. Подведение итогов торгов состоялось 27 декабря. Начальная цена контракта составила 228 миллионов 328 тысяч рублей», — говорится на сервисе СБИС. В конкурсной документации указано, что в новом двухэтажном здании МФЦ также будут размещаться ряд служб ГУ МВД по региону. Это Управление по вопросам миграции ГУ МВД региона, челябинский филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД и медцентр по освидетельствованию иностранных граждан. Новый аукцион на строительство МФЦ «Челябоблинвестстрой» объявил 29 декабря Начальная стоимость контракта увеличилась на 25 млн 289 тыс. рублей и составила 253 млн 617 тыс. рублей. Заявки на участие в электронных торгах принимаются до 12 января 2022 года. URA.RU направило официальный запрос в региональный минстрой. В пресс-службе министерства пообещали предоставить ответ позже.
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