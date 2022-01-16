В Екатеринбурге нашли склад с просрочкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в здании на Комсомольской, 72а полиция накрыла склад с просроченным товаром. О том, как проходила проверка, рассказал координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

«Где они брали товар — выяснить пока не удалось, говорят, что покупали в интернете, но это, скорее всего, неправда. Компании или магазины должны уничтожать товар, у которого истек срок годности. Но они, видимо, за какие-то копейки отдают на реализацию», — передает Е1 слова Дмитрия Чукреева. По его словам, мужчины организовали торговлю просрочкой: они продавали конфеты, мясо, детское питание и сухие корма.

Сотрудники из отдела полиции №1 вместе с Дмитриев Чукреевым прибыли на склад с проверкой 16 января. В ходе проверки они выяснили, что мужчины создали в WhatsApp несколько чатов, куда добавляли всех подряд, чтобы распространять информацию о товарах с заниженными ценами. Сообщается, что пока материалы дела переданы в Роспотребнадзор. Работа склада приостановлена на время проверки.

Специалисты регионального Роспотребнадзора в ходе проверок обнаружили просроченные продукты почти во всех крупных свердловских ритейлерах. Среди товаров были оказались снеки, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия.

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