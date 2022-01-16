16 января 2022

В Екатеринбурге накрыли склад с просрочкой. «За копейки отдают на реализацию»

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы к 8 марта в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, склад, грузовой терминал
В Екатеринбурге нашли склад с просрочкой Фото:

В Екатеринбурге в здании на Комсомольской, 72а полиция накрыла склад с просроченным товаром. О том, как проходила проверка, рассказал координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

«Где они брали товар — выяснить пока не удалось, говорят, что покупали в интернете, но это, скорее всего, неправда. Компании или магазины должны уничтожать товар, у которого истек срок годности. Но они, видимо, за какие-то копейки отдают на реализацию», — передает Е1 слова Дмитрия Чукреева. По его словам, мужчины организовали торговлю просрочкой: они продавали конфеты, мясо, детское питание и сухие корма.

Сотрудники из отдела полиции №1 вместе с Дмитриев Чукреевым прибыли на склад с проверкой 16 января. В ходе проверки они выяснили, что мужчины создали в WhatsApp несколько чатов, куда добавляли всех подряд, чтобы распространять информацию о товарах с заниженными ценами. Сообщается, что пока материалы дела переданы в Роспотребнадзор. Работа склада приостановлена на время проверки.

Специалисты регионального Роспотребнадзора в ходе проверок обнаружили просроченные продукты почти во всех крупных свердловских ритейлерах. Среди товаров были оказались снеки, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия.

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В Екатеринбурге в здании на Комсомольской, 72а полиция накрыла склад с просроченным товаром. О том, как проходила проверка, рассказал координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. «Где они брали товар — выяснить пока не удалось, говорят, что покупали в интернете, но это, скорее всего, неправда. Компании или магазины должны уничтожать товар, у которого истек срок годности. Но они, видимо, за какие-то копейки отдают на реализацию», — передает Е1 слова Дмитрия Чукреева. По его словам, мужчины организовали торговлю просрочкой: они продавали конфеты, мясо, детское питание и сухие корма. Сотрудники из отдела полиции №1 вместе с Дмитриев Чукреевым прибыли на склад с проверкой 16 января. В ходе проверки они выяснили, что мужчины создали в WhatsApp несколько чатов, куда добавляли всех подряд, чтобы распространять информацию о товарах с заниженными ценами. Сообщается, что пока материалы дела переданы в Роспотребнадзор. Работа склада приостановлена на время проверки. Специалисты регионального Роспотребнадзора в ходе проверок обнаружили просроченные продукты почти во всех крупных свердловских ритейлерах. Среди товаров были оказались снеки, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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