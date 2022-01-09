Просрочку нашли в свердловских магазинах «Магнит» и «Пятерочка»

Всего просроченные продукты были обнаружены в трех магазинах Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Просроченные продукты почти во всех крупных свердловских ритейлерах обнаружены специалистами регионального Роспотребнадзора. В список попали «Верный», «Магнит», «Перекресток» и «Пятерочка», среди товаров — снеки, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«По результатам проведения надзорных мероприятий выявлены нарушения сроков годности реализуемой продукции в магазине „Магнит“ (г. Полевской, ул. Ленина, 11 — снеки), в магазине „Верный“ (г. Полевской, ул. Свердлова, 10а — кондитерские изделия и снеки), в магазине „Перекресток“ (г. Екатеринбург, ул. Братская, 27, к.3 — мясные колбасные изделия), в магазине „Пятерочка“ (г. Екатеринбург, ул. Патриса Лумумбы, 2а — хлебобулочные изделия)», — сообщается в пресс-релизе надзорного органа. Кроме организаций-владельцев данных магазинов, проверили также и магазины сети «Монетка», но там нарушений обнаружено не было.

Предписания об остановке продаж выявленной просрочки были выданы в день проверок. Ранее некачественный товар обнаружил житель Пионерского микрорайона Екатеринбурга — после покупки филе горбуши в магазине «Кировский» на Мира, 1, пострадавший обнаружил в рыбе глистов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам