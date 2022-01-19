19 января 2022

Торговые сети решили бороться с высокими ценами на продукты

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Супермаркет «Магнит». Челябинск, торговля, корзина, продукты, крупы, супермаркет магнит, еда, продуктовый магазин, полки магазина
Торговые сети ограничивают наценку на некоторые товары Фото:
новость из сюжета
Цены на продукты в России

Многие торговые сети начали продавать свои продукты по закупочной стоимости, либо меньше нее. Об этом сообщили в пресс-службах компаний.

Торговая сеть «Верный» ограничила торговую наценку более чем на 200 товаров первой необходимости: на хлеб, молочные продукты, макароны, крупы, колбасы и мясо курицы, сообщают «Известия». В то же время в «Ленте» наценка на социально значимые товары составляет не более 10%.

«Ашан» продает некоторые продукты по цене ниже закупочной, поделились представители сети. Речь идет об овощах, сахаре и подсолнечном масле. В компании «Магнит» заверили, что также готовы зафиксировать наценку на уровне не более 10% на примерно 200 позиций из 25 категорий товаров. Сообщается, что ФАС выявляет завышение цен на продукты в некоторых торговых сетях. В службе предложили бизнесу пересмотреть механизмы ценообразования.

Сразу два крупнейших ритейлера — X5 Group (компания, управляющая магазинами «Пятерочка» и «Перекресток») и «Магнит» заявили ФАС об ограничении наценки не более чем на 10% на социально значимые продовольственные товары. В Минпромторге сообщили, что намерены обсудить с представителями торговых компаний введение максимальной наценки на базовые товары.

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Многие торговые сети начали продавать свои продукты по закупочной стоимости, либо меньше нее. Об этом сообщили в пресс-службах компаний. Торговая сеть «Верный» ограничила торговую наценку более чем на 200 товаров первой необходимости: на хлеб, молочные продукты, макароны, крупы, колбасы и мясо курицы, сообщают «Известия». В то же время в «Ленте» наценка на социально значимые товары составляет не более 10%. «Ашан» продает некоторые продукты по цене ниже закупочной, поделились представители сети. Речь идет об овощах, сахаре и подсолнечном масле. В компании «Магнит» заверили, что также готовы зафиксировать наценку на уровне не более 10% на примерно 200 позиций из 25 категорий товаров. Сообщается, что ФАС выявляет завышение цен на продукты в некоторых торговых сетях. В службе предложили бизнесу пересмотреть механизмы ценообразования. Сразу два крупнейших ритейлера — X5 Group (компания, управляющая магазинами «Пятерочка» и «Перекресток») и «Магнит» заявили ФАС об ограничении наценки не более чем на 10% на социально значимые продовольственные товары. В Минпромторге сообщили, что намерены обсудить с представителями торговых компаний введение максимальной наценки на базовые товары.
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