Пермские депутаты согласились перекрасить такси

Власти уверены, что на цены это никак не повлияет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Законопроект о едином цвете для всех машин службы такси в Пермском крае принят в первом чтении. Такое решение приняли депутаты краевого заксобрания 20 января на пленарном заседании, трансляция которого велась онлайн.

«Принять проект закона Пермского края «О внесении изменений в закон «О порядке осуществления контроля в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси» в первом чтении. Установить срок подачи поправок до 31 января 2022 года», — говорится в проекте постановления.

Единственный вопрос задала председатель комитета по бюджету Елена Зырянова. Она опасается, не вырастут ли в итоге цены на поездку. Министр транспорта Андрей Алякринский заверил ее, что на ценообразовании это никак не скажется, и «на бизнес давления не оказывает». По его словам, единый белый цвет является самым дешевым. А все ранее выданные разрешения на работу, где цвет не оговаривался, будут действовать до момента истечения установленного срока. «Проверим. Я пользуюсь такси», — заявила в ответ Зырянова.

С идеей об установлении единого цвета такси пермские власти выступают не первый год. В прошлом году машины, которые работают на тарифе «Эконом», предлагали сделать желтыми, а «Комфорт» и «Бизнес» — белыми, серыми и черными. Однако до рассмотрения депутатами заксобрания этот законопроект не дошел. Таксисты пожаловались, что это требование сильно ударит по ним. В конце 2021 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил сделать все такси белыми с полосой из красных и белых квадратов. Участники рынка предупредили, что в результате увеличится количество нелегальных организаций и предложили субсидировать им это мероприятие из бюджета.

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