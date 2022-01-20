20 января 2022

В Челябинске пропала девочка-подросток. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ледового городка на площади Ленина. Курган, полиция, наряд полиции
Пропавшую разыскивают сотрудники полиции (фото из архива) Фото:

В Челябинске пропала девочка-подросток. На вид ей 15 лет и у нее есть особая примета — на левой щеке шрам от укуса собаки. К поискам подростка подключились полиция и волонтеры.

«В Челябинске пропал подросток. Это Карина Г. 2006 года рождения. Три дня назад она ушла из дому на проспекте Победы и не вернулась. На левой щеке у нее шрам от укуса собаки», — пишут волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС» на своей странице во «ВКонтакте».

Девушка была одета в розовую шапку с Микки Маусом, парку выше колен и угги с цепочкой темного цвета. Волонтеры просят всех, кто владеет информацией о местоположении девушки, обращаться в региональный «Легион-СПАС» или полицию.

Девушка пропала 18 января

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В Челябинске пропала девочка-подросток. На вид ей 15 лет и у нее есть особая примета — на левой щеке шрам от укуса собаки. К поискам подростка подключились полиция и волонтеры. «В Челябинске пропал подросток. Это Карина Г. 2006 года рождения. Три дня назад она ушла из дому на проспекте Победы и не вернулась. На левой щеке у нее шрам от укуса собаки», — пишут волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС» на своей странице во «ВКонтакте». Девушка была одета в розовую шапку с Микки Маусом, парку выше колен и угги с цепочкой темного цвета. Волонтеры просят всех, кто владеет информацией о местоположении девушки, обращаться в региональный «Легион-СПАС» или полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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