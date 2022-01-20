В Челябинске пропала девочка-подросток. На вид ей 15 лет и у нее есть особая примета — на левой щеке шрам от укуса собаки. К поискам подростка подключились полиция и волонтеры.
«В Челябинске пропал подросток. Это Карина Г. 2006 года рождения. Три дня назад она ушла из дому на проспекте Победы и не вернулась. На левой щеке у нее шрам от укуса собаки», — пишут волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС» на своей странице во «ВКонтакте».
Девушка была одета в розовую шапку с Микки Маусом, парку выше колен и угги с цепочкой темного цвета. Волонтеры просят всех, кто владеет информацией о местоположении девушки, обращаться в региональный «Легион-СПАС» или полицию.
Девушка пропала 18 января
Группа «Легион-СПАС» — Поиск пропавших людей (74 рег)» во «ВКонтакте»
В Челябинске пропала девочка-подросток. На вид ей 15 лет и у нее есть особая примета — на левой щеке шрам от укуса собаки. К поискам подростка подключились полиция и волонтеры. «В Челябинске пропал подросток. Это Карина Г. 2006 года рождения. Три дня назад она ушла из дому на проспекте Победы и не вернулась. На левой щеке у нее шрам от укуса собаки», — пишут волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС» на своей странице во «ВКонтакте». Девушка была одета в розовую шапку с Микки Маусом, парку выше колен и угги с цепочкой темного цвета. Волонтеры просят всех, кто владеет информацией о местоположении девушки, обращаться в региональный «Легион-СПАС» или полицию.