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20 января 2022

Православный олигарх выступил против сноса памятников Ленину

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Малофеев Константин. Челябинск, малофеев константин
Константин Малофеев (на фото) предлагает стоить правильные памятники Фото:

Православный олигарх Константин Малофеев выступил против сноса памятников Владимиру Ленину. Об этом 24 января Малофеев заявил, находясь с визитом в Челябинске, передает корреспондент URA.RU.

«В России 3 тысячи памятников Ленину. Давайте любить свою историю. Сносить памятники Ильичу не нужно, надо строить новые и правильные памятники, например Ивану Грозному», — сообщил Малофеев на «Большой редакции» в ИД «Гранада Пресс».

В Челябинске Малофеев подарит местной епархии уникальную икону, написанную на горе Афон. Он также примет участие в открытии памятника Александру Второму и встретится с губернатором Алексеем Текслером.

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Православный олигарх Константин Малофеев выступил против сноса памятников Владимиру Ленину. Об этом 24 января Малофеев заявил, находясь с визитом в Челябинске, передает корреспондент URA.RU. «В России 3 тысячи памятников Ленину. Давайте любить свою историю. Сносить памятники Ильичу не нужно, надо строить новые и правильные памятники, например Ивану Грозному», — сообщил Малофеев на «Большой редакции» в ИД «Гранада Пресс». В Челябинске Малофеев подарит местной епархии уникальную икону, написанную на горе Афон. Он также примет участие в открытии памятника Александру Второму и встретится с губернатором Алексеем Текслером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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