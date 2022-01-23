Православный олигарх выступил против сноса памятников Ленину

Константин Малофеев (на фото) предлагает стоить правильные памятники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Православный олигарх Константин Малофеев выступил против сноса памятников Владимиру Ленину. Об этом 24 января Малофеев заявил, находясь с визитом в Челябинске, передает корреспондент URA.RU.

«В России 3 тысячи памятников Ленину. Давайте любить свою историю. Сносить памятники Ильичу не нужно, надо строить новые и правильные памятники, например Ивану Грозному», — сообщил Малофеев на «Большой редакции» в ИД «Гранада Пресс».

В Челябинске Малофеев подарит местной епархии уникальную икону, написанную на горе Афон. Он также примет участие в открытии памятника Александру Второму и встретится с губернатором Алексеем Текслером.