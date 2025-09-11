Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин, который руководит фондом «Объединение.РФ», провел второй загородный выезд для семей участников спецоперации. Для жен и детей бойцов устроили танцевальную терапию, анимационные программы и сессии психологической поддержки, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда.
«Это уже второе выездное мероприятие с целью объединения. В прошлый раз все остались довольны, и в адрес нашего фонда поступило много обращений от тех людей, кто, так скажем, не попал в первую волну. Фонд откликнулся на эти просьбы, и сейчас мы снова вместе, среди тех, кто понимает друг друга с полуслова», — отметил Барбашин.
С 10 по 11 сентября на турбазе «Молодежная» на берегу озера Большой Еланчик собрались около 40 человек — жены и дети военнослужащих. Первый день был посвящен движению и общению. Женщины участвовали в танцевальной терапии «Я есть! Я здесь!», которую провела тренер Юлия Гребнева, а дети в это время проходили квест и играли с аниматором.
Второй день стал временем отдыха и релаксации. Семьи участников СВО провели время в бассейне и на прогулках по территории базы, окруженной сосновым лесом. Барбашин лично пообщался с близкими военнослужащих, выслушав их вопросы и предложения о мерах поддержки.
Ранее фонд Артема Барбашина уже организовывал выездную программу для семей участников СВО. В июле на берегу озера Большой Еланчик отдохнули 50 жен, матерей и детей военнослужащих. Программа включала различные занятия, включая мастер-классы по сальсе от ветерана СВО Сергея Бормотова, который помогал участницам выразить эмоции через танец. Как отмечали участницы, такие инициативы фонда помогают справляться с трудностями и находить поддержку среди тех, кто понимает особенности жизни семей военнослужащих.
