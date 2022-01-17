Православный олигарх привезет подарок Челябинской епархии

Константина Малофеева ждут в Челябинске 24 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Православный олигарх Константин Малофеев преподнесет уникальную икону, написанную на горе Афон, в дар строящемуся в Челябинске кафедральному собору. Об этом URA.RU сообщили в челябинской епархии.

«Передача в дар епархии уникальной иконы Пресвятой Богородицы „Отрада и Утешение“, написанной на Афоне по заказу известного общественного деятеля Константина Малофеева, состоится 24 января в Свято-Симеоновском соборе. Константин Валерьевич лично передаст святой образ митрополиту Челябинскому и Миасскому Алексию», — пояснили URA.RU в епархиальной пресс-службе.

Там также добавили, что икона предназначена для строящегося кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске. Временно, до окончания строительства, она будет храниться в Свято-Симеоновском храме. Это уже вторая икона с Афона, которую Малофеев передает для строящегося Христорождественского собора. Первую (копию Иверской чудотворной иконы Божией Матери) передали епархиальным властям в марте 2020 года.

На 24 января запланировано также открытие памятника императору Александру Второму в парке Алое поле у храма святого благоверного князя Александра Невского. Кроме того, Малофеев, первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин и философ Александр Дугин примут участие во Втором челябинский форум Всемирного русского народного собора (ВРНС). Эти мероприятия планировалось провести в октябре прошлого года, но их пришлось отменить из-за нарастающей волны коронавируса.

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