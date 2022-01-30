В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 9883 человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кашель. Челябинск, больной, грипп, простуда, болезнь, орви, кашель, туберкулез, чих
«Омикрон» выявлен в 82 регионах России Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России за сутки госпитализированы 9 883 человека, которым поставлен диагноз «коронавирусная инфекция». Выздоровело 28 944 гражданина, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID.

«В России за сутки госпитализировали 9 883 человека с коронавирусом. В стране за сутки выявлено 121 228 случаев заражения ковидом. Выздоровели 28 944 пациента, умерли 617 человек», — передает оперштаб. «Омикрон» выявлен в 82 регионах России.

В качестве профилактики коронавирусной инфекции необходимо промывать нос и полоскать рот. Эти действия помогут защитить себя от болезни, такое заявление сделала врач-инфекционист Светлана Ищенко. Она также отметила, что заражение вирусом зависит от концентрации последнего в организме. Второй фактор — иммунная система, для укрепления которой необходимо пить витаминные комплексы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России за сутки госпитализированы 9 883 человека, которым поставлен диагноз «коронавирусная инфекция». Выздоровело 28 944 гражданина, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID. «В России за сутки госпитализировали 9 883 человека с коронавирусом. В стране за сутки выявлено 121 228 случаев заражения ковидом. Выздоровели 28 944 пациента, умерли 617 человек», — передает оперштаб. «Омикрон» выявлен в 82 регионах России. В качестве профилактики коронавирусной инфекции необходимо промывать нос и полоскать рот. Эти действия помогут защитить себя от болезни, такое заявление сделала врач-инфекционист Светлана Ищенко. Она также отметила, что заражение вирусом зависит от концентрации последнего в организме. Второй фактор — иммунная система, для укрепления которой необходимо пить витаминные комплексы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...