В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 9883 человека

30 января 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

«Омикрон» выявлен в 82 регионах России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России за сутки госпитализированы 9 883 человека, которым поставлен диагноз «коронавирусная инфекция». Выздоровело 28 944 гражданина, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID. «В России за сутки госпитализировали 9 883 человека с коронавирусом. В стране за сутки выявлено 121 228 случаев заражения ковидом. Выздоровели 28 944 пациента, умерли 617 человек», — передает оперштаб. «Омикрон» выявлен в 82 регионах России. В качестве профилактики коронавирусной инфекции необходимо промывать нос и полоскать рот. Эти действия помогут защитить себя от болезни, такое заявление сделала врач-инфекционист Светлана Ищенко. Она также отметила, что заражение вирусом зависит от концентрации последнего в организме. Второй фактор — иммунная система, для укрепления которой необходимо пить витаминные комплексы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России за сутки госпитализированы 9 883 человека, которым поставлен диагноз «коронавирусная инфекция». Выздоровело 28 944 гражданина, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID. «В России за сутки госпитализировали 9 883 человека с коронавирусом. В стране за сутки выявлено 121 228 случаев заражения ковидом. Выздоровели 28 944 пациента, умерли 617 человек», — передает оперштаб. «Омикрон» выявлен в 82 регионах России. В качестве профилактики коронавирусной инфекции необходимо промывать нос и полоскать рот. Эти действия помогут защитить себя от болезни, такое заявление сделала врач-инфекционист Светлана Ищенко. Она также отметила, что заражение вирусом зависит от концентрации последнего в организме. Второй фактор — иммунная система, для укрепления которой необходимо пить витаминные комплексы.