Мэр из ХМАО лишился руководителей пиар-блока

31 января 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

В пиар-блоке Андрея Трубецкого новая кадровая потеря Фото: Александр Кулаковский © URA.RU От главы Сургутского района ХМАО Андрея Трубецкого уходит еще один представитель пиар-блока — заместитель начальника управления общественных связей и информационной политики Эдуард Куликов. Начальник этого же управления Марианна Талипова также написала заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. О кадровых ротациях сообщил URA.RU источник, близкий к районной мэрии. «После новостей об уходе Талиповой стало известно, что еще один руководитель пиар-блока, Эдуард Куликов, написал заявление на увольнение. Трубецкой его подписал. Все руководство управления общественных связей уходит, кто теперь будет им руководить, большой вопрос», — рассказал инсайдер. Куликов в разговоре с URA.RU подтвердил свой уход из районной администрации. «Мне поступило другое предложение о работе. Сейчас я прохожу собеседование. Что касается работы управления, то пришел новый заместитель Владимир Гончаров», — сообщил Куликов. Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Сургутского района происходят постоянные кадровые рокировки в пиар-блоке. С момента, как мэрию возглавил Трубецкой, сменилось пять руководителей, которые отвечали за взаимодействие со СМИ и общественностью. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

От главы Сургутского района ХМАО Андрея Трубецкого уходит еще один представитель пиар-блока — заместитель начальника управления общественных связей и информационной политики Эдуард Куликов. Начальник этого же управления Марианна Талипова также написала заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. О кадровых ротациях сообщил URA.RU источник, близкий к районной мэрии. «После новостей об уходе Талиповой стало известно, что еще один руководитель пиар-блока, Эдуард Куликов, написал заявление на увольнение. Трубецкой его подписал. Все руководство управления общественных связей уходит, кто теперь будет им руководить, большой вопрос», — рассказал инсайдер. Куликов в разговоре с URA.RU подтвердил свой уход из районной администрации. «Мне поступило другое предложение о работе. Сейчас я прохожу собеседование. Что касается работы управления, то пришел новый заместитель Владимир Гончаров», — сообщил Куликов. Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Сургутского района происходят постоянные кадровые рокировки в пиар-блоке. С момента, как мэрию возглавил Трубецкой, сменилось пять руководителей, которые отвечали за взаимодействие со СМИ и общественностью.