30 января 2022
28 января 2022
27 января 2022

Мэр из ХМАО лишился руководителей пиар-блока

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-чай у главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Сургут, трубецкой андрей
В пиар-блоке Андрея Трубецкого новая кадровая потеря Фото:

От главы Сургутского района ХМАО Андрея Трубецкого уходит еще один представитель пиар-блока — заместитель начальника управления общественных связей и информационной политики Эдуард Куликов. Начальник этого же управления Марианна Талипова также написала заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. О кадровых ротациях сообщил URA.RU источник, близкий к районной мэрии.

«После новостей об уходе Талиповой стало известно, что еще один руководитель пиар-блока, Эдуард Куликов, написал заявление на увольнение. Трубецкой его подписал. Все руководство управления общественных связей уходит, кто теперь будет им руководить, большой вопрос», — рассказал инсайдер.

Куликов в разговоре с URA.RU подтвердил свой уход из районной администрации. «Мне поступило другое предложение о работе. Сейчас я прохожу собеседование. Что касается работы управления, то пришел новый заместитель Владимир Гончаров», — сообщил Куликов.

Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Сургутского района происходят постоянные кадровые рокировки в пиар-блоке. С момента, как мэрию возглавил Трубецкой, сменилось пять руководителей, которые отвечали за взаимодействие со СМИ и общественностью.

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От главы Сургутского района ХМАО Андрея Трубецкого уходит еще один представитель пиар-блока — заместитель начальника управления общественных связей и информационной политики Эдуард Куликов. Начальник этого же управления Марианна Талипова также написала заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. О кадровых ротациях сообщил URA.RU источник, близкий к районной мэрии. «После новостей об уходе Талиповой стало известно, что еще один руководитель пиар-блока, Эдуард Куликов, написал заявление на увольнение. Трубецкой его подписал. Все руководство управления общественных связей уходит, кто теперь будет им руководить, большой вопрос», — рассказал инсайдер. Куликов в разговоре с URA.RU подтвердил свой уход из районной администрации. «Мне поступило другое предложение о работе. Сейчас я прохожу собеседование. Что касается работы управления, то пришел новый заместитель Владимир Гончаров», — сообщил Куликов. Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Сургутского района происходят постоянные кадровые рокировки в пиар-блоке. С момента, как мэрию возглавил Трубецкой, сменилось пять руководителей, которые отвечали за взаимодействие со СМИ и общественностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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