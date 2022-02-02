Антиваксер из ХМАО судится с детсадом, отстранившим ее от работы

Женщина в иске требует допустить ее на работе и выплатить зарплату и моральную компенсацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сургутянка Анна Потеряхина судится с детским садом «Рябинушка» из-за, по ее мнению, незаконного отстранения после отказа сделать прививку от коронавируса. Сотрудница прачечной дошкольного учреждения намерена добиться восстановления на службе, моральной компенсации и возврата невыплаченной зарплаты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сургутского городского суда.

«Работницу прачечной детского сада „Рябинушка“ отстранили от работы в связи с нежеланием вакцинироваться от COVID-19. Женщина, полагая, что ее отстранение незаконно подала исковое заявление, в своем иске она требует отменить решение руководства об отстранении, выплатить ей компенсацию морального вреда и, по ее мнению, незаконно удержанную зарплату», — рассказал пресс-секретарь.

Согласно информации суда, женщина не имела противопоказаний к прививке от коронавируса. Заведующая детским садом «Рябинушка» Ольга Сычева в разговоре с URA.RU сообщила, что Потеряхина единственная из числа сотрудников, кто отказался от обязательной вакцинации, предусмотренной постановлением губернатора ХМАО Натальи Комаровой. «Мы отстранили Потеряхину 1 ноября. Она будет допущена к работе, если суд примет соответствующее решение, либо женщина все-таки вакцинируется», — говорит Сычева.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО суд отстранил педагогов-антиваксеров от работы. Изначально отказавшихся вакцинироваться кандидатов на отстранение было 10. Не дожидаясь принятия мер со стороны руководства, один из них сделал прививку, а второй за время судебных разбирательств перенес коронавирусную инфекцию.

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