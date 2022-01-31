Экс-глава челябинского района не смог выйти из-за решетки

Смягчать наказание Вадиму Закирову суд отказался Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-главе Кунашакского района (Челябинская область) Вадиму Закирову не удалось добиться смягчения наказания и покинуть исправительный центр, где он отбывает оставшийся срок за коррупцию. Соответствующее решение принял Копейский городской суд.

«Закиров подал ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания (кроме принудительных работ) в соответствии со ст. 80 УК РФ (п.5 ст. 397 УПК РФ). Материалы поступили 1 декабря 2021 года. По итогам состоявшегося 27 января заседания в удовлетворении ходатайства было отказано», — пояснили URA.RU в суде.

Весной 2015 года Закирова задержали после того, как он приказал купить за счет бюджета района под детсад непригодный частный дом. Практически сразу чиновник начал сотрудничать со следствием и мог рассчитывать на сравнительно мягкий приговор. Однако в деле появился новый эпизод: заместитель Закирова сообщил, что за назначение на должность купил шефу за 9 млн рублей квартиру в Челябинске.

В итоге экс-глава был приговорен к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей. С государством Закиров расплатился благодаря продаже арестованных квартир, после чего в мае 2021 года Копейский суд заменил ему оставшиеся почти четыре года срока исправительными работами. В течение этого времени Закиров должен оставаться в исправительном центре, где режим содержания существенно мягче.

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