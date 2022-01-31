31 января 2022

Экс-глава челябинского района не смог выйти из-за решетки

© Служба новостей «URA.RU»
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Кунашакская администрация. Челябинск., закиров вадим
Смягчать наказание Вадиму Закирову суд отказался Фото:

Экс-главе Кунашакского района (Челябинская область) Вадиму Закирову не удалось добиться смягчения наказания и покинуть исправительный центр, где он отбывает оставшийся срок за коррупцию. Соответствующее решение принял Копейский городской суд.

«Закиров подал ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания (кроме принудительных работ) в соответствии со ст. 80 УК РФ (п.5 ст. 397 УПК РФ). Материалы поступили 1 декабря 2021 года. По итогам состоявшегося 27 января заседания в удовлетворении ходатайства было отказано», — пояснили URA.RU в суде.

Весной 2015 года Закирова задержали после того, как он приказал купить за счет бюджета района под детсад непригодный частный дом. Практически сразу чиновник начал сотрудничать со следствием и мог рассчитывать на сравнительно мягкий приговор. Однако в деле появился новый эпизод: заместитель Закирова сообщил, что за назначение на должность купил шефу за 9 млн рублей квартиру в Челябинске.

В итоге экс-глава был приговорен к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей. С государством Закиров расплатился благодаря продаже арестованных квартир, после чего в мае 2021 года Копейский суд заменил ему оставшиеся почти четыре года срока исправительными работами. В течение этого времени Закиров должен оставаться в исправительном центре, где режим содержания существенно мягче.

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Экс-главе Кунашакского района (Челябинская область) Вадиму Закирову не удалось добиться смягчения наказания и покинуть исправительный центр, где он отбывает оставшийся срок за коррупцию. Соответствующее решение принял Копейский городской суд. «Закиров подал ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания (кроме принудительных работ) в соответствии со ст. 80 УК РФ (п.5 ст. 397 УПК РФ). Материалы поступили 1 декабря 2021 года. По итогам состоявшегося 27 января заседания в удовлетворении ходатайства было отказано», — пояснили URA.RU в суде. Весной 2015 года Закирова задержали после того, как он приказал купить за счет бюджета района под детсад непригодный частный дом. Практически сразу чиновник начал сотрудничать со следствием и мог рассчитывать на сравнительно мягкий приговор. Однако в деле появился новый эпизод: заместитель Закирова сообщил, что за назначение на должность купил шефу за 9 млн рублей квартиру в Челябинске. В итоге экс-глава был приговорен к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей. С государством Закиров расплатился благодаря продаже арестованных квартир, после чего в мае 2021 года Копейский суд заменил ему оставшиеся почти четыре года срока исправительными работами. В течение этого времени Закиров должен оставаться в исправительном центре, где режим содержания существенно мягче.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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