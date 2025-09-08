Мужчина, напавший с ножом на полицейского в Троицке, оказался рецидивистом

Мужчина, напавший с ножом на полицейского в баре Троицка (Челябинская область), ранее уже неоднократно имел проблемы с законом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. В его отношении возбуждено новое дело, отметили в пресс-службе СКР.
«Сотрудники МО МВД России „Троицкий“ по горячим следам задержали 34-летнего ранее неоднократно судимого мужчину. Его подозревают в покушении на убийство», — сообщили URA.RU в пресс-службе МВД по региону.
«В следственном отделе по городу Троицк возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время следователем решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в пресс-службе СКР.
Инцидент произошел в ночь на 8 сентября в баре. Между мужчиной и полицейским, который находился в отпуске, случился конфликт, перетекший в драку. Напавший нанес сотруднику не менее девяти ударов ножом в туловище и голову. Посетители клуба смогли скрутить его и оказать сотруднику помощь. Полицейский выжил, его госпитализировали. Напавшего же задержали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!