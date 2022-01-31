Челябинский вдовец в течение года истязал маленькую дочку

Суд приговорил мужчину к условному сроку наказания (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Троицке (Челябинская область) осудили мужчину-вдовца, который в течение года истязал свою девятилетнюю дочь. Родитель жестоко избивал ребенка и кидал в девочку отвертку, сообщает пресс-служба городского суда.

«31-летний мужчина один воспитывал малолетних дочерей. Супруга умерла в 2019 году при рождении третьего ребенка. Старшей девочке на тот момент исполнилось девять лет, средней дочери исполнилось восемь лет. Отец систематически избивал старшую дочь по любому поводу», — говорится в сообщении на официальном сайте горсуда.

Следствием установлено, что с марта 2020 года по февраль 2021 мужчина избивал девочку руками, ногами и «подручными средствами» — пластиковой бутылкой, отверткой и ложкой. Один раз мужчина кинул в дочь отвертку и попал ей в лоб.

Также установлено, что девочка поздно вернулась домой с прогулки и отец ударил ее кулаком по голове, затем швырнул на пол и продолжал бить ее ногами. После избиения мужчина заставил дочь простоять в углу на коленях около четырех часов. В феврале 2021 года двух несовершеннолетних сестер из семьи изъяли и передали в реабилитационный центр.

В суде мужчина не признал своей вины в полном объеме, но его виновность была подтверждена показаниями потерпевшей дочери и свидетелями. Троичанина признали виновным в совершении преступления по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего) и назначили наказание — три года лишения свободы условно.

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