Мать Ильи Подолякина боится за его здоровьеСкрин видео НТВ ток шоу «За гранью»
Житель Магнитогорска (Челябинская область) Илья Подолякин, рожденный в семье военных, после переезда в Москву начал с помощью пластики менять свое тело и ему стали угрожать из-за накаченных губ. Мать Ильи, Ольга Подолякина, приняла участие в ток шоу НТВ «За гранью», чтобы отговорить сына от опасных экспериментов со своей внешностью.
«Вмешательство хирургов шокирует не только близких, но и всех, кто сталкивается с 21-летним Ильей. В адрес молодого парикмахера и стилиста стали сыпаться угрозы и оскорбления из-за его губ и экстравагантной внешности. В социальных сетях блогера называют вантусом, пылесосом и бульдогом», — рассказали ведущие в начале выпуска.
По словам Ольги Подолякиной, в детстве ее сын рос обыкновенным мальчиком, но любил играть в куклы. Его дед и отец были профессиональными военными. Потом сын переехал работать в Москву стилистом, где с ним произошли пугающие метаморфозы. Илья начал носить длинные накладные ногти и женскую обувь. Но больше всего женщину пугает то, что Илья настолько увлекся трансформацией тела, что может потерять здоровье или погибнуть.
«Это не мой образ, а моя жизнь. Утром просыпаюсь и смотрю — какой я красивый. Ежедневно сталкиваюсь с негативом. Мне пишут злые и завистливые женщины. Я успел переделать только 10% от того, что я хочу усовершенствовать в своем теле. В ближайшие пять лет мне предстоит заняться остальным. Губы уже подсдулись, надо их укольнуть еще», — заявил Илья Подолякин в эфире.
По мнению родственников Ильи, дурное влияние на него может оказывать его подруга, Мария Марохина, которая также сделала тюнинг губ. В завершении программы магнитогорец пообещал маме, что ради ее спокойствия он готов пойти на компромисс и подумать, стоит ли в дальнейшем делать пластические операции.
Губы магнитогорца шокировали даже ведущего ток шоу Сергея Соседова
Скрин видео НТВ ток шоу «За гранью»
Родственники Илья считают, что на парня оказывает дурное влияние его подруга
Скрин с видео НТВ ток шоу «За гранью»
Житель Магнитогорска (Челябинская область) Илья Подолякин, рожденный в семье военных, после переезда в Москву начал с помощью пластики менять свое тело и ему стали угрожать из-за накаченных губ. Мать Ильи, Ольга Подолякина, приняла участие в ток шоу НТВ «За гранью», чтобы отговорить сына от опасных экспериментов со своей внешностью. «Вмешательство хирургов шокирует не только близких, но и всех, кто сталкивается с 21-летним Ильей. В адрес молодого парикмахера и стилиста стали сыпаться угрозы и оскорбления из-за его губ и экстравагантной внешности. В социальных сетях блогера называют вантусом, пылесосом и бульдогом», — рассказали ведущие в начале выпуска. По словам Ольги Подолякиной, в детстве ее сын рос обыкновенным мальчиком, но любил играть в куклы. Его дед и отец были профессиональными военными. Потом сын переехал работать в Москву стилистом, где с ним произошли пугающие метаморфозы. Илья начал носить длинные накладные ногти и женскую обувь. Но больше всего женщину пугает то, что Илья настолько увлекся трансформацией тела, что может потерять здоровье или погибнуть. «Это не мой образ, а моя жизнь. Утром просыпаюсь и смотрю — какой я красивый. Ежедневно сталкиваюсь с негативом. Мне пишут злые и завистливые женщины. Я успел переделать только 10% от того, что я хочу усовершенствовать в своем теле. В ближайшие пять лет мне предстоит заняться остальным. Губы уже подсдулись, надо их укольнуть еще», — заявил Илья Подолякин в эфире. По мнению родственников Ильи, дурное влияние на него может оказывать его подруга, Мария Марохина, которая также сделала тюнинг губ. В завершении программы магнитогорец пообещал маме, что ради ее спокойствия он готов пойти на компромисс и подумать, стоит ли в дальнейшем делать пластические операции.