Мать Ильи Подолякина боится за его здоровье Скрин видео НТВ ток шоу «За гранью»

Житель Магнитогорска (Челябинская область) Илья Подолякин, рожденный в семье военных, после переезда в Москву начал с помощью пластики менять свое тело и ему стали угрожать из-за накаченных губ. Мать Ильи, Ольга Подолякина, приняла участие в ток шоу НТВ «За гранью», чтобы отговорить сына от опасных экспериментов со своей внешностью.

«Вмешательство хирургов шокирует не только близких, но и всех, кто сталкивается с 21-летним Ильей. В адрес молодого парикмахера и стилиста стали сыпаться угрозы и оскорбления из-за его губ и экстравагантной внешности. В социальных сетях блогера называют вантусом, пылесосом и бульдогом», — рассказали ведущие в начале выпуска.

По словам Ольги Подолякиной, в детстве ее сын рос обыкновенным мальчиком, но любил играть в куклы. Его дед и отец были профессиональными военными. Потом сын переехал работать в Москву стилистом, где с ним произошли пугающие метаморфозы. Илья начал носить длинные накладные ногти и женскую обувь. Но больше всего женщину пугает то, что Илья настолько увлекся трансформацией тела, что может потерять здоровье или погибнуть.

«Это не мой образ, а моя жизнь. Утром просыпаюсь и смотрю — какой я красивый. Ежедневно сталкиваюсь с негативом. Мне пишут злые и завистливые женщины. Я успел переделать только 10% от того, что я хочу усовершенствовать в своем теле. В ближайшие пять лет мне предстоит заняться остальным. Губы уже подсдулись, надо их укольнуть еще», — заявил Илья Подолякин в эфире.

По мнению родственников Ильи, дурное влияние на него может оказывать его подруга, Мария Марохина, которая также сделала тюнинг губ. В завершении программы магнитогорец пообещал маме, что ради ее спокойствия он готов пойти на компромисс и подумать, стоит ли в дальнейшем делать пластические операции.

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