Профессора социологии УрФУ обвинили в покупке научных работ

Ученые, которые занимаются поиском плагиата в научных текстах, считают, что Елена Грунт приобрела соавторство как минимум в двух статьях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Профессора кафедры прикладной социологии из Уральского федерального университета Елену Грунт обвинили в покупке научных работ. Информация об этом появилась в telegram-канале научного сообщества «Диссернет». Они ссылаются на открытые источники, где говорится о том, что преподаватель купила несколько десятков научных работ.

«Одна из покупательниц как минимум двух статей, профессор УрФУ Елена Грунт. Она профессор кафедры прикладной социологии, кафедры социальной работы и кафедры политических наук Уральского федерального университета, заместитель декана по науке факультета политологии и социологии», — говорится в сообщении.

Ученые, которые занимаются поиском плагиата в научных текстах, считают, что Грунт приобрела соавторство как минимум в двух статьях. «Обе статьи опубликованы в научных журналах в 2019 и 2020 годах. Цены за соавторство варьируются от 12 000 рублей до 35 000 рублей. Всего у Грунт насчитывается около 50 научных публикаций», — сказано в сообщении.

В «Диссернете» отмечают, что ни одна экспертиза опубликованная ими, не может считаться окончательной. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу в УрФУ. На момент публикации новости ответ не поступил.