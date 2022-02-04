Шнуров: Собчак никак не спрятать отвращения к людям не ее сословия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал журналистку Ксению Собчак. Музыкант высказался о манерах девушки, назвав ее «инфодворянкой». По словам Шнурова, в нашумевшем клипе он говорил с журналисткой на «ее же языке».

«Объясняю зачем сделал этот клип. Шмарафон. Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна — типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других… Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им все позволено. И вот, пользуясь ее же „журналистскими“ приемами, я ей показал ее саму, ее подлинное отношение к простым людям… Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна. Здесь мне пришлось поговорить с вами на вашем же языке», — заявил Шнуров в публикации в Instagram.

Артист признался, что не гордится клипом, однако не видел другого способа задеть журналистику. По словам Шнурова, он говорил с оппоненткой на ее же языке. В своей речи музыкант вспомнил героев программ и интервью Собчак, с которыми она обошлась в манере «интеллигентного хамства». «Залезть в прикроватную тумбочку к условной Волочковой… Вырвать телефон у Успенской. Задать вопрос Чулпан. Тонко? Творчески? Вам не понравилось, когда так с вами», — продолжил Шнуров. Музыкант добавил, что Собчак «никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям» не ее «сословия», поэтому они останутся «по разную сторону баррикад».

1 февраля команда «Ленинграда» выпустила ролик, посвященный журналистке Собчак. В тексте ее сравнили со старой лошадью, которая учит всех жить. Также упоминаются авария в Сочи с участием журналистки и слухи, что Собчак родила ребенка не от экс-мужа Максима Виторгана. Бывший супруг журналистки также сделал заявление в адрес Шнурова.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам