Страницу Шнурова в Instagram удалили после ссоры с Собчак. Скрин

02 февраля 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Сергей Шнуров поссорился с Ксенией Собчак в Instagram Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страница лидера группы «Ленинград», продюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова в Instagram оказалась недоступна. Это произошло после публикации клипов музыканта про плохую уборку мусора в Санкт-Петербурге и критики в адрес журналистки Ксении Собчак. «На сайте социальной сети при поиске страницы (лидера группы „Ленинград“) появляется ответ, что она более недоступна. Помощник Сергея Шнурова сказал, что не знает, кто именно удалил аккаунт», — передает телеканал 360. На прошлой неделе Шнуров снял клип о том, что власти Петербурга не вывозят мусор. А 1 февраля команда «Ленинграда» выпустила ролик, посвященный журналистке Собчак. В тексте ее сравнили со старой лошадью, которая учит всех жить. Также упоминаются авария в Сочи с участием журналистки и слухи, что Собчак родила ребенка не от экс-мужа Максима Виторгана. Сама Собчак призналась, что разочарована в Шнурове. «Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо. Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках», — написала журналистка в своей странице в Instagram. Она подчеркнула, что музыкант растерял свое обаяние и талант. Собчак и Шнуров уже публично ссорились. В 2021 году журналистка раскритиковала музыканта за предательство их дружбы и ее отрицание. Шнуров же писал ироничные стихи о нападении на Собчак в Среднеуральском женском монастыре. Представители Сергея Шнурова не знают, почему страница музыканта недоступна скриншот Instagram Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страница лидера группы «Ленинград», продюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова в Instagram оказалась недоступна. Это произошло после публикации клипов музыканта про плохую уборку мусора в Санкт-Петербурге и критики в адрес журналистки Ксении Собчак. «На сайте социальной сети при поиске страницы (лидера группы „Ленинград“) появляется ответ, что она более недоступна. Помощник Сергея Шнурова сказал, что не знает, кто именно удалил аккаунт», — передает телеканал 360. На прошлой неделе Шнуров снял клип о том, что власти Петербурга не вывозят мусор. А 1 февраля команда «Ленинграда» выпустила ролик, посвященный журналистке Собчак. В тексте ее сравнили со старой лошадью, которая учит всех жить. Также упоминаются авария в Сочи с участием журналистки и слухи, что Собчак родила ребенка не от экс-мужа Максима Виторгана. Сама Собчак призналась, что разочарована в Шнурове. «Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо. Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках», — написала журналистка в своей странице в Instagram. Она подчеркнула, что музыкант растерял свое обаяние и талант. Собчак и Шнуров уже публично ссорились. В 2021 году журналистка раскритиковала музыканта за предательство их дружбы и ее отрицание. Шнуров же писал ироничные стихи о нападении на Собчак в Среднеуральском женском монастыре.