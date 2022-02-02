Виторган вступился за Собчак, которую оскорбил Шнуров. «Дядя Шнурик, ну ты дурак?»

02 февраля 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Сергей Шнуров ранее пошутил о сыне Максима Виторгана Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган встал на защиту экс-супруги. Российский актер ответил лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову из-за скандальной шутки музыканта о пятилетнем сыне журналистки. Видеообращение Виторган опубликовал на своей странице в Instagram. «Ты реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына — мой он или не мой? Ты серьезно, чувак? Ты же был хулиганом нашего поколения. Ты во что выродился вообще? Тут мальчик Платон пяти лет из Москвы тебя спрашивает: дядя Шурик, ну ты дурак?», — высказался актер. Артист также вспомнил, как Шнуров «почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак». Солисту группы «Ленинград» Виторган пожелал поскорее стареть. «И если не красиво, то хоть чуть-чуть с достоинством», — добавил он. 1 февраля команда «Ленинграда» выпустила ролик, посвященный журналистке Собчак. В тексте ее сравнили со старой лошадью, которая учит всех жить. Также упоминаются авария в Сочи с участием журналистки и слухи, что Собчак родила ребенка не от экс-мужа Максима Виторгана. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган встал на защиту экс-супруги. Российский актер ответил лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову из-за скандальной шутки музыканта о пятилетнем сыне журналистки. Видеообращение Виторган опубликовал на своей странице в Instagram. «Ты реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына — мой он или не мой? Ты серьезно, чувак? Ты же был хулиганом нашего поколения. Ты во что выродился вообще? Тут мальчик Платон пяти лет из Москвы тебя спрашивает: дядя Шурик, ну ты дурак?», — высказался актер. Артист также вспомнил, как Шнуров «почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак». Солисту группы «Ленинград» Виторган пожелал поскорее стареть. «И если не красиво, то хоть чуть-чуть с достоинством», — добавил он. 1 февраля команда «Ленинграда» выпустила ролик, посвященный журналистке Собчак. В тексте ее сравнили со старой лошадью, которая учит всех жить. Также упоминаются авария в Сочи с участием журналистки и слухи, что Собчак родила ребенка не от экс-мужа Максима Виторгана.