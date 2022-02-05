05 февраля 2022

Лукашенко оценил возможность войны с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., лукашенко александр
Лукашенко: если наступит война с Украиной, она закончится через 3-4 дня Фото:

Украина никогда не будет воевать с Белоруссией, но если же это случится, то военный конфликт продлится максимум три-четыре дня. Об это заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку и покажем», — прозвучали слова Лукашенко на YouTube-канале «Соловьев Live».

Он считает, что бесперспективно воевать с Белоруссией. В заключение Лукашенко добавил, что страну «лучше не трогать».

Ранее Лукашенко сказал, что не по собственному желанию занимает пост главы республики. Он никому не советует «попасть с ситуацию, когда ты зависишь от обстоятельств многих». Лидер страны заверил, что будет оставаться на своем посту до тех пор, пока вокруг и внутри страны тяжелая обстановка сменится спокойствием.

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Украина никогда не будет воевать с Белоруссией, но если же это случится, то военный конфликт продлится максимум три-четыре дня. Об это заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку и покажем», — прозвучали слова Лукашенко на YouTube-канале «Соловьев Live». Он считает, что бесперспективно воевать с Белоруссией. В заключение Лукашенко добавил, что страну «лучше не трогать». Ранее Лукашенко сказал, что не по собственному желанию занимает пост главы республики. Он никому не советует «попасть с ситуацию, когда ты зависишь от обстоятельств многих». Лидер страны заверил, что будет оставаться на своем посту до тех пор, пока вокруг и внутри страны тяжелая обстановка сменится спокойствием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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