Лукашенко оценил возможность войны с Украиной

06 февраля 2022 в 00:05 Размер текста - 17 +

Лукашенко: если наступит война с Украиной, она закончится через 3-4 дня Фото: Официальное интернет-представительство Президента России Украина никогда не будет воевать с Белоруссией, но если же это случится, то военный конфликт продлится максимум три-четыре дня. Об это заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку и покажем», — прозвучали слова Лукашенко на YouTube-канале «Соловьев Live». Он считает, что бесперспективно воевать с Белоруссией. В заключение Лукашенко добавил, что страну «лучше не трогать». Ранее Лукашенко сказал, что не по собственному желанию занимает пост главы республики. Он никому не советует «попасть с ситуацию, когда ты зависишь от обстоятельств многих». Лидер страны заверил, что будет оставаться на своем посту до тех пор, пока вокруг и внутри страны тяжелая обстановка сменится спокойствием. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина никогда не будет воевать с Белоруссией, но если же это случится, то военный конфликт продлится максимум три-четыре дня. Об это заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку и покажем», — прозвучали слова Лукашенко на YouTube-канале «Соловьев Live». Он считает, что бесперспективно воевать с Белоруссией. В заключение Лукашенко добавил, что страну «лучше не трогать». Ранее Лукашенко сказал, что не по собственному желанию занимает пост главы республики. Он никому не советует «попасть с ситуацию, когда ты зависишь от обстоятельств многих». Лидер страны заверил, что будет оставаться на своем посту до тех пор, пока вокруг и внутри страны тяжелая обстановка сменится спокойствием.