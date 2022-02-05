Группа приехала в Челябинск с концертной программой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске

Лидер группы «Звери» Роман Билык опубликовал в своем instagram-аккаунте ряд фото Челябинска, назвав город суровым. На паре снимков Челябинск кажется серым из-за смога, нависшего над городом.

«Сурово», — написал Билык под сообщением с фотографиями с видами города. На выбранных музыкантом снимках, в том числе, запечатлены заводские трубы и затянутое дымом небо над городом.

Мнения читателей о публикации разделились. «Вся реальность нашего города. К сожалению, гордиться нечем», — прокомментировал фотографии города один из пользователей.

Другие отметили, что многие медийные личности, приезжающие в Челябинск, «топят» город, осуждая его или словом, или выкладывая лишь гнетущие фото. По их мнению, в городе много красивых, ярких мест.

Ранее министерство экологии региона предупредило жителей о режиме неблагоприятных метеоусловий, который продлится до 7 февраля. Предприятия обязаны принять меры, направленные на снижение выбросов.

Из-за смога город кажется серым Фото: Intagram Роман Билык

Мнения жителей разделились. Одни считают, что музыкант прав, другие отмечают, что в городе много красочных мест Фото: Intagram Роман Билык