Лидер группы «Звери» Роман Билык опубликовал в своем instagram-аккаунте ряд фото Челябинска, назвав город суровым. На паре снимков Челябинск кажется серым из-за смога, нависшего над городом. «Сурово», — написал Билык под сообщением с фотографиями с видами города. На выбранных музыкантом снимках, в том числе, запечатлены заводские трубы и затянутое дымом небо над городом. Мнения читателей о публикации разделились. «Вся реальность нашего города. К сожалению, гордиться нечем», — прокомментировал фотографии города один из пользователей. Другие отметили, что многие медийные личности, приезжающие в Челябинск, «топят» город, осуждая его или словом, или выкладывая лишь гнетущие фото. По их мнению, в городе много красивых, ярких мест. Ранее министерство экологии региона предупредило жителей о режиме неблагоприятных метеоусловий, который продлится до 7 февраля. Предприятия обязаны принять меры, направленные на снижение выбросов.