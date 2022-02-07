Информации о пострадавших в пожаре не поступало, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге на базе «Маяк» на улице Академика Вонсковского, 1 произошел пожар. По данным пресс-службы МЧС по Свердловской области, загорелся один из складов. Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров.

«Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение в одном из складских помещений, расположенном в складском комплексе. Внутри склада находится готовая холодильная продукция. По оперативной информации площадь пожара составляет 80 квадратных метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Информации о пострадавших от огня не поступало. В тушении пожара задействованы 10 единиц пожарной техники и 34 человека личного состава. Сейчас сотрудники МЧС принимают все меры для локализации пожара.

Пресс-служба МЧС по Свердловской области

Пресс-служба МЧС по Свердловской области

Пресс-служба МЧС по Свердловской области