08 февраля 2022

Терапевт Зыкова назвала план восстановления после «Омикрона»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Температура и лекарства. Тюмень, таблетки, лекарства, градусник, грипп, простуда, температура, болезнь, орви, лекарства от гриппа, таблетки лекарства, противовирусные средства, высокая температура, covid19, коронавирус, ковид, противовирусное средство, COVID-19, жаропонижающие, парацетомол
По мнению Зыковой, восстановиться поможет прием медикаментозных комплексов Фото:

После коронавируса необходимо обратиться к врачу, который назначит восстановительную терапию. Об этом заявила терапевт, заведующая отделением Клинической больницы Медси в Отрадном Александра Зыкова.

«Быстрее вернуться в форму поможет восстановительная терапия, например, прием медикаментозных и поливитаминных комплексов. Но назначить их должен только врач, основываясь на анамнезе пациента с учетом клинической картины перенесенного заболевания и текущих хронических заболеваний», — передает слова Зыковой агентство «Прайм».

Также она советует в период восстановления отказаться от курения, не употреблять алкогольные напитки, крепкий чай или кофе. Кроме того, по словам терапевта, в течение двух недель после болезни стоит воздержаться от занятий спортом и интенсивных нагрузок. Зыкова отметила, что период восстановления может составлять от нескольких дней до полугода.

По мнению врача-диетолога Анжелики Дюваль, могут помочь восстановиться после коронавируса домашние напитки. Она посоветовала готовить настой на основе зеленого чая с клюквой и апельсином, а вместо сахара добавлять яблоко без кожуры.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После коронавируса необходимо обратиться к врачу, который назначит восстановительную терапию. Об этом заявила терапевт, заведующая отделением Клинической больницы Медси в Отрадном Александра Зыкова. «Быстрее вернуться в форму поможет восстановительная терапия, например, прием медикаментозных и поливитаминных комплексов. Но назначить их должен только врач, основываясь на анамнезе пациента с учетом клинической картины перенесенного заболевания и текущих хронических заболеваний», — передает слова Зыковой агентство «Прайм». Также она советует в период восстановления отказаться от курения, не употреблять алкогольные напитки, крепкий чай или кофе. Кроме того, по словам терапевта, в течение двух недель после болезни стоит воздержаться от занятий спортом и интенсивных нагрузок. Зыкова отметила, что период восстановления может составлять от нескольких дней до полугода. По мнению врача-диетолога Анжелики Дюваль, могут помочь восстановиться после коронавируса домашние напитки. Она посоветовала готовить настой на основе зеленого чая с клюквой и апельсином, а вместо сахара добавлять яблоко без кожуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...