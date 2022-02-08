Терапевт Зыкова назвала план восстановления после «Омикрона»

09 февраля 2022 в 07:25 Размер текста - 17 +

По мнению Зыковой, восстановиться поможет прием медикаментозных комплексов Фото: Денис Моргунов © URA.RU После коронавируса необходимо обратиться к врачу, который назначит восстановительную терапию. Об этом заявила терапевт, заведующая отделением Клинической больницы Медси в Отрадном Александра Зыкова. «Быстрее вернуться в форму поможет восстановительная терапия, например, прием медикаментозных и поливитаминных комплексов. Но назначить их должен только врач, основываясь на анамнезе пациента с учетом клинической картины перенесенного заболевания и текущих хронических заболеваний», — передает слова Зыковой агентство «Прайм». Также она советует в период восстановления отказаться от курения, не употреблять алкогольные напитки, крепкий чай или кофе. Кроме того, по словам терапевта, в течение двух недель после болезни стоит воздержаться от занятий спортом и интенсивных нагрузок. Зыкова отметила, что период восстановления может составлять от нескольких дней до полугода. По мнению врача-диетолога Анжелики Дюваль, могут помочь восстановиться после коронавируса домашние напитки. Она посоветовала готовить настой на основе зеленого чая с клюквой и апельсином, а вместо сахара добавлять яблоко без кожуры. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После коронавируса необходимо обратиться к врачу, который назначит восстановительную терапию. Об этом заявила терапевт, заведующая отделением Клинической больницы Медси в Отрадном Александра Зыкова. «Быстрее вернуться в форму поможет восстановительная терапия, например, прием медикаментозных и поливитаминных комплексов. Но назначить их должен только врач, основываясь на анамнезе пациента с учетом клинической картины перенесенного заболевания и текущих хронических заболеваний», — передает слова Зыковой агентство «Прайм». Также она советует в период восстановления отказаться от курения, не употреблять алкогольные напитки, крепкий чай или кофе. Кроме того, по словам терапевта, в течение двух недель после болезни стоит воздержаться от занятий спортом и интенсивных нагрузок. Зыкова отметила, что период восстановления может составлять от нескольких дней до полугода. По мнению врача-диетолога Анжелики Дюваль, могут помочь восстановиться после коронавируса домашние напитки. Она посоветовала готовить настой на основе зеленого чая с клюквой и апельсином, а вместо сахара добавлять яблоко без кожуры.