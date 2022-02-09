09 февраля 2022
08 февраля 2022

Тюмень вошла в топ-10 городов России с самыми завидными женихами

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюмень отметили 2% из более чем 4000 участниц опроса Фото:

Тюмень вошла в топ-10 городов России, где, по мнению женщин, живут самые перспективные женихи. Об этом URA.RU сообщали в пресс-службе портала «Работа.ру», чьи аналитики опросили более 4000 пользовательниц сервиса из всех регионов страны.

«2% респонденток отметили Тюмень — это 10 место рейтинга», — рассказали в пресс-службе. Первое место заняла Москва (31%), 23% — Санкт-Петербург, 9% участниц исследования указали, что завидные избранники живут в Сочи. При этом, 45% опрошенных считают, что перспективных женихов можно найти в любом городе.

«Главным фактором, на который женщины обращают внимание при выборе партнера, стали характер и личные качества возможного избранника — это указали 72% опрошенных (можно было выбрать несколько вариантов ответа — прим. ред.)», — добавили в пресс-службе. Кроме того, для 65% респонденток важны обеспеченность мужчины, а для 63% участниц исследования важна внешность.

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Тюмень вошла в топ-10 городов России, где, по мнению женщин, живут самые перспективные женихи. Об этом URA.RU сообщали в пресс-службе портала «Работа.ру», чьи аналитики опросили более 4000 пользовательниц сервиса из всех регионов страны. «2% респонденток отметили Тюмень — это 10 место рейтинга», — рассказали в пресс-службе. Первое место заняла Москва (31%), 23% — Санкт-Петербург, 9% участниц исследования указали, что завидные избранники живут в Сочи. При этом, 45% опрошенных считают, что перспективных женихов можно найти в любом городе. «Главным фактором, на который женщины обращают внимание при выборе партнера, стали характер и личные качества возможного избранника — это указали 72% опрошенных (можно было выбрать несколько вариантов ответа — прим. ред.)», — добавили в пресс-службе. Кроме того, для 65% респонденток важны обеспеченность мужчины, а для 63% участниц исследования важна внешность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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