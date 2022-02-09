Тюмень вошла в топ-10 городов России с самыми завидными женихами

10 февраля 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Тюмень отметили 2% из более чем 4000 участниц опроса Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюмень вошла в топ-10 городов России, где, по мнению женщин, живут самые перспективные женихи. Об этом URA.RU сообщали в пресс-службе портала «Работа.ру», чьи аналитики опросили более 4000 пользовательниц сервиса из всех регионов страны. «2% респонденток отметили Тюмень — это 10 место рейтинга», — рассказали в пресс-службе. Первое место заняла Москва (31%), 23% — Санкт-Петербург, 9% участниц исследования указали, что завидные избранники живут в Сочи. При этом, 45% опрошенных считают, что перспективных женихов можно найти в любом городе. «Главным фактором, на который женщины обращают внимание при выборе партнера, стали характер и личные качества возможного избранника — это указали 72% опрошенных (можно было выбрать несколько вариантов ответа — прим. ред.)», — добавили в пресс-службе. Кроме того, для 65% респонденток важны обеспеченность мужчины, а для 63% участниц исследования важна внешность. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюмень вошла в топ-10 городов России, где, по мнению женщин, живут самые перспективные женихи. Об этом URA.RU сообщали в пресс-службе портала «Работа.ру», чьи аналитики опросили более 4000 пользовательниц сервиса из всех регионов страны. «2% респонденток отметили Тюмень — это 10 место рейтинга», — рассказали в пресс-службе. Первое место заняла Москва (31%), 23% — Санкт-Петербург, 9% участниц исследования указали, что завидные избранники живут в Сочи. При этом, 45% опрошенных считают, что перспективных женихов можно найти в любом городе. «Главным фактором, на который женщины обращают внимание при выборе партнера, стали характер и личные качества возможного избранника — это указали 72% опрошенных (можно было выбрать несколько вариантов ответа — прим. ред.)», — добавили в пресс-службе. Кроме того, для 65% респонденток важны обеспеченность мужчины, а для 63% участниц исследования важна внешность.