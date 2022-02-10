Чиновники успели переоборудовать тренировочные залы под офисные помещения Фото: читатель URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова остановила переезд чиновников окружного департамента физической культуры и спорта в здание универсального спортивного комплекса в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.

«[Директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей] Артамонов решил вместе со своими подчиненными разместиться на третьем этаже нового спорткомплекса. Для этого помещения, которые изначально были предусмотрены под тренировочные залы, переоборудовали под офисные кабинеты чиновников. Закупили мебель, телефоны, потратили на это явно не один миллион рублей. Но когда об этом узнала губернатор [Югры Наталья Комарова], то она не согласовала такие действия, посчитав, что вся площадь здания должна использоваться для занятий спортом. И теперь Артамонов находится в сложном положении. Деньги уже потрачены, реконструкция помещений проведена. Сейчас, чтобы вернуть все к первоначальному функционалу требуются дополнительные средства. Но кто же их выделит для недавно построенного спорткомплекса?» — задается вопросом инсайдер.

В департамент общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Артамонов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что спустя порядка пяти месяцев с ввода в эксплуатацию универсального спортивного комплекса, объект по-прежнему полноценно не функционирует. Проверку по этому поводу сейчас проводит аппарат губернатора Югры.

Офисные помещения готовы к заселению, но решение о переезде оказалось заморожено Фото: читатель URA.RU

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