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Эмир Кустурица станет почетным гостем фестиваля «Дух огня» в ХМАО

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Эмир Кустурица. Екатеринбург, кустурица эмир
Сербский режиссер Эмир Кустурица стал почетным гостем международного кинофестиваля в Ханты-Мансийске Фото:

Почетным гостем международного кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске станет сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. На церемонии открытия он выступит со своей фолк-рок группой The No Smoking Orchestra. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Почетный гость фестиваля — знаменитый режиссер Эмир Кустурица выступит после церемонии открытия со своей группой», — сказала Комарова. Вместе с этим на фестивале будет показана Российская премьера фильма «Межсезонье» югорского режиссера Александра Ханта. Режиссер стал известен после выхода фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

Ранее URA.RU писало, что сербский культовый режиссер Эмир Кустурица уже был приглашен на фестиваль «Дух огня» в 2016 году, однако не смог приехать. Тогда он записал видеообращение и объяснил, что не успел закончить съемки фильма.

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Почетным гостем международного кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске станет сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. На церемонии открытия он выступит со своей фолк-рок группой The No Smoking Orchestra. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Почетный гость фестиваля — знаменитый режиссер Эмир Кустурица выступит после церемонии открытия со своей группой», — сказала Комарова. Вместе с этим на фестивале будет показана Российская премьера фильма «Межсезонье» югорского режиссера Александра Ханта. Режиссер стал известен после выхода фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Ранее URA.RU писало, что сербский культовый режиссер Эмир Кустурица уже был приглашен на фестиваль «Дух огня» в 2016 году, однако не смог приехать. Тогда он записал видеообращение и объяснил, что не успел закончить съемки фильма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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