Эмир Кустурица станет почетным гостем фестиваля «Дух огня» в ХМАО

Почетным гостем международного кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске станет сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. На церемонии открытия он выступит со своей фолк-рок группой The No Smoking Orchestra. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова.
«Почетный гость фестиваля — знаменитый режиссер Эмир Кустурица выступит после церемонии открытия со своей группой», — сказала Комарова. Вместе с этим на фестивале будет показана Российская премьера фильма «Межсезонье» югорского режиссера Александра Ханта. Режиссер стал известен после выхода фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».
Ранее URA.RU писало, что сербский культовый режиссер Эмир Кустурица уже был приглашен на фестиваль «Дух огня» в 2016 году, однако не смог приехать. Тогда он записал видеообращение и объяснил, что не успел закончить съемки фильма.
Почетным гостем международного кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске станет сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. На церемонии открытия он выступит со своей фолк-рок группой The No Smoking Orchestra. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Почетный гость фестиваля — знаменитый режиссер Эмир Кустурица выступит после церемонии открытия со своей группой», — сказала Комарова. Вместе с этим на фестивале будет показана Российская премьера фильма «Межсезонье» югорского режиссера Александра Ханта. Режиссер стал известен после выхода фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Ранее URA.RU писало, что сербский культовый режиссер Эмир Кустурица уже был приглашен на фестиваль «Дух огня» в 2016 году, однако не смог приехать. Тогда он записал видеообращение и объяснил, что не успел закончить съемки фильма.