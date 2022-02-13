Эмир Кустурица станет почетным гостем фестиваля «Дух огня» в ХМАО

14 февраля 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Сербский режиссер Эмир Кустурица стал почетным гостем международного кинофестиваля в Ханты-Мансийске Фото: Александр Мамаев © URA.RU Почетным гостем международного кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске станет сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. На церемонии открытия он выступит со своей фолк-рок группой The No Smoking Orchestra. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Почетный гость фестиваля — знаменитый режиссер Эмир Кустурица выступит после церемонии открытия со своей группой», — сказала Комарова. Вместе с этим на фестивале будет показана Российская премьера фильма «Межсезонье» югорского режиссера Александра Ханта. Режиссер стал известен после выхода фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Ранее URA.RU писало, что сербский культовый режиссер Эмир Кустурица уже был приглашен на фестиваль «Дух огня» в 2016 году, однако не смог приехать. Тогда он записал видеообращение и объяснил, что не успел закончить съемки фильма. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Почетным гостем международного кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске станет сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. На церемонии открытия он выступит со своей фолк-рок группой The No Smoking Orchestra. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Почетный гость фестиваля — знаменитый режиссер Эмир Кустурица выступит после церемонии открытия со своей группой», — сказала Комарова. Вместе с этим на фестивале будет показана Российская премьера фильма «Межсезонье» югорского режиссера Александра Ханта. Режиссер стал известен после выхода фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Ранее URA.RU писало, что сербский культовый режиссер Эмир Кустурица уже был приглашен на фестиваль «Дух огня» в 2016 году, однако не смог приехать. Тогда он записал видеообращение и объяснил, что не успел закончить съемки фильма.