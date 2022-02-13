Полковник запаса: почему НАТО дает Украине наступательное оружие

НАТО поставили Украине вооружения на 700 миллионов долларов Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

НАТО обеспечивает Украину наступательным вооружением, чтобы осуществить операцию по захвату самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин.

Ранее хакерская группа «Берегини» опубликовала данные, согласно которым США, Великобритания и другие страны блока НАТО поставили Украине вооружения на сумму более 700 миллионов долларов. Отмечается, что Киев получил 30 противотанковых комплексов Javelin, к ним 180 ракет и комплектующие.

«Дело в том, что если речь идет о войне, то страны НАТО поставляют разную технику, и разные боеприпасы, включая наступательные. Зачем наступательные, так затем, чтобы осуществить войсковую операцию по захвату Донбасса, поэтому и идет сотрудничество в этом направлении, поскольку никто не верит в то, что Россия действительно введет свои войска на территорию Украины, а инцидент англосаксам нужно создавать», — сказал Александр Жилин.

Полковник запаса отметил, что блок НАТО постарается втянуть Россию в горячий конфликт с Украиной. «Поэтому и поставляется боеприпасы для того, чтобы в случае необходимости осуществить эту наступательную операцию. Она будет чрезвычайно жестокой, поскольку, судя по тем разведпризнакам, которые мы наблюдаем, и по номенклатуре боеприпасов, там речь идет о средствах массового поражения. Имеется в виду не химическое или отравляющее, а именно осколочные боеприпасы. Это все связано с тем, чтобы нанести максимальный урон личному составу», — подчеркнул он.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса РФ Игорь Коротченко выразил уверенность, что российская армия выйдет победителем в случае прямого конфликта с Украиной. «Потенциалы России и Украины не сопоставимы, поэтому в любом случае при реальной войне, если Украина ее спровоцирует либо, нападет на Донбасс, нападет на Россию, украинская армия будет разгромлена. С военной точки зрения здесь никаких сомнений нет», — заявил собеседник агентства.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам