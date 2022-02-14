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Пермский колледж отрезали от экстренной связи с Росгвардией

© Служба новостей «URA.RU»
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В ГАУ
В случае ЧП вызвать помощь в чернушинский колледж невозможно Фото:

В Чернушке (Пермский край) прокуратура выявила многочисленные нарушения в местном колледже, касающиеся антитеррористической защищенности. В частности, в учреждении отсутствует система передачи сигнала о ЧП в структуры Росгвардии и других экстренных служб.

«Объекты ГБПОУ „Краевой политехнический колледж“ не оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск Росгвардии либо в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб. Взаимодействие с территориальными органами безопасности не организовано, в отдельных помещениях отсутствовала система внутреннего видеонаблюдения и прочее», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Против директора колледжа прокуратура возбудила административное дело по статье о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов. Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей.

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В Чернушке (Пермский край) прокуратура выявила многочисленные нарушения в местном колледже, касающиеся антитеррористической защищенности. В частности, в учреждении отсутствует система передачи сигнала о ЧП в структуры Росгвардии и других экстренных служб. «Объекты ГБПОУ „Краевой политехнический колледж“ не оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск Росгвардии либо в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб. Взаимодействие с территориальными органами безопасности не организовано, в отдельных помещениях отсутствовала система внутреннего видеонаблюдения и прочее», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Против директора колледжа прокуратура возбудила административное дело по статье о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов. Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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