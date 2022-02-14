Пермский колледж отрезали от экстренной связи с Росгвардией

В случае ЧП вызвать помощь в чернушинский колледж невозможно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Чернушке (Пермский край) прокуратура выявила многочисленные нарушения в местном колледже, касающиеся антитеррористической защищенности. В частности, в учреждении отсутствует система передачи сигнала о ЧП в структуры Росгвардии и других экстренных служб.

«Объекты ГБПОУ „Краевой политехнический колледж“ не оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск Росгвардии либо в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб. Взаимодействие с территориальными органами безопасности не организовано, в отдельных помещениях отсутствовала система внутреннего видеонаблюдения и прочее», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Против директора колледжа прокуратура возбудила административное дело по статье о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов. Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей.