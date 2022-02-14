Собственник квартиры указал, что в большой спальне есть дополнительная ванная (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Сургуте продают элитную двухуровневую квартиру за 27 миллионов и 300 тысяч рублей с дизайнерской отделкой в жилом квартале «Новин». Информация об этом размещена на сайте объявлений Avito.

«Продается двухуровневая квартира с дизайнерским ремонтом, дом 21 года. В квартире три спальни, три санузла, гардеробная, кухня-гостиная, теплый балкон. На стенах декоративная штукатурка. Цена 27 миллионов 300 тысяч рублей», — написано в объявлении.

Собственник квартиры также указал, что в большой спальне есть ванная комната, в гостиной установлены швейцарские радиаторы отопления, в квартире присутствуют шведские розетки и выключатели фирмы Werkel. Мебель на кухне выполнена по последним дизайнерским нотам — в рабочей зоне присутствуют измельчитель отходов, подсветка, а столешница кухни и островка сделана из натурального камня. Автор объявления о продаже предупредил, что не готов работать с риелторами.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за 12 млн продают квартиру, от которой отказался действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Элитная недвижимость в центре Ханты-Мансийска была выделена ему в бытность работы спикером думы ХМАО в начале 2000-х годов.

Фото: сайт бесплатных объявлений Avito

Фото: сайт бесплатных объявлений Avito