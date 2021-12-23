23 декабря 2021
22 декабря 2021

В ХМАО за 12 млн продают квартиру, от которой отказался Собянин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и взрослые. Ханты-Мансийск, елка, город ханты-мансийск, центр ханты-мансийск
Двухуровневая квартира расположена в самом центре окружной столицы Фото:

В Ханты-Мансийске за 12 миллионов рублей продают квартиру, предназначавшуюся экс-спикеру думы ХМАО, ныне — мэру Москвы Сергею Собянину. Двухуровневое элитное жилье, по данным на официальном сайте агентства «Этажи», находится в «генеральском доме» в центре города.

«Эта квартира предназначалась Сергею Собянину и была выделена ему в начале 2000-х годов. По данным владельцев, Собянин от нее отказался из-за того, что жил на тот момент уже в Тюмени», — рассказали в риэлтерском агентстве.

В объявления указано, что общая площадь элитного жилья составляет 130 квадратных метров, в квартире два санузла и пять жилых комнат. Новому владельцу обещают «престиж, комфорт и удобство». В квартире выполнен качественный ремонт, на второй этаж ведет лестница из ценных пород дерева.

Ранее URA.RU сообщало, что главный дорожник ХМАО Константин Гребешок выгодно продал квартиру и заработал в три раза больше губернатора Натальи Комаровой. Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта увеличил свой доход в шесть раз с помощью продажи недвижимости.

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В Ханты-Мансийске за 12 миллионов рублей продают квартиру, предназначавшуюся экс-спикеру думы ХМАО, ныне — мэру Москвы Сергею Собянину. Двухуровневое элитное жилье, по данным на официальном сайте агентства «Этажи», находится в «генеральском доме» в центре города. «Эта квартира предназначалась Сергею Собянину и была выделена ему в начале 2000-х годов. По данным владельцев, Собянин от нее отказался из-за того, что жил на тот момент уже в Тюмени», — рассказали в риэлтерском агентстве. В объявления указано, что общая площадь элитного жилья составляет 130 квадратных метров, в квартире два санузла и пять жилых комнат. Новому владельцу обещают «престиж, комфорт и удобство». В квартире выполнен качественный ремонт, на второй этаж ведет лестница из ценных пород дерева. Ранее URA.RU сообщало, что главный дорожник ХМАО Константин Гребешок выгодно продал квартиру и заработал в три раза больше губернатора Натальи Комаровой. Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта увеличил свой доход в шесть раз с помощью продажи недвижимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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