Двухуровневая квартира расположена в самом центре окружной столицы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Ханты-Мансийске за 12 миллионов рублей продают квартиру, предназначавшуюся экс-спикеру думы ХМАО, ныне — мэру Москвы Сергею Собянину. Двухуровневое элитное жилье, по данным на официальном сайте агентства «Этажи», находится в «генеральском доме» в центре города.

«Эта квартира предназначалась Сергею Собянину и была выделена ему в начале 2000-х годов. По данным владельцев, Собянин от нее отказался из-за того, что жил на тот момент уже в Тюмени», — рассказали в риэлтерском агентстве.

В объявления указано, что общая площадь элитного жилья составляет 130 квадратных метров, в квартире два санузла и пять жилых комнат. Новому владельцу обещают «престиж, комфорт и удобство». В квартире выполнен качественный ремонт, на второй этаж ведет лестница из ценных пород дерева.

Ранее URA.RU сообщало, что главный дорожник ХМАО Константин Гребешок выгодно продал квартиру и заработал в три раза больше губернатора Натальи Комаровой. Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта увеличил свой доход в шесть раз с помощью продажи недвижимости.

Фото: сайт риэлторского агентства «Этажи»

Фото: сайт риэлторского агентства «Этажи»

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