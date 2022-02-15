В Челябинске в ночь на 16 февраля автомобиль скорой помощи, перевозивший пациента, попал в ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, скорая помощь ехала с проблесковыми маячками, ей обязаны были уступить дорогу.
«Автомобиль скорой медицинской помощи совершил столкновение с Mitsubishi Lancer. После чего автомобиль совершил наезд на стоящий автомобиль ГАЗ», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции.
В ведомстве добавили, что в результате ДТП травмы получили 25-летний пассажир автомобиля скорой помощи. Он был госпитализирован. Также травмы получили две женщины-медики.
В ГИБДД напомнили, что водителей, которые не пропускают автомобили спецслужб с включенными маячками и звуковым сигналом, могут привлечь к административной ответственности. Пешеходы также не должны препятствовать движению спецавтомобиля.
Автомобиль скорой помощь попал в ДТП
Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска
Автомобиль скорой медицинской помощи совершил столкновение с Mitsubishi Lancer
В Челябинске в ночь на 16 февраля автомобиль скорой помощи, перевозивший пациента, попал в ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, скорая помощь ехала с проблесковыми маячками, ей обязаны были уступить дорогу. «Автомобиль скорой медицинской помощи совершил столкновение с Mitsubishi Lancer. После чего автомобиль совершил наезд на стоящий автомобиль ГАЗ», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции. В ведомстве добавили, что в результате ДТП травмы получили 25-летний пассажир автомобиля скорой помощи. Он был госпитализирован. Также травмы получили две женщины-медики. В ГИБДД напомнили, что водителей, которые не пропускают автомобили спецслужб с включенными маячками и звуковым сигналом, могут привлечь к административной ответственности. Пешеходы также не должны препятствовать движению спецавтомобиля.