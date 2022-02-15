15 февраля 2022
14 февраля 2022

В Челябинске скорая помощь с пациентом попала в ДТП. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, скорая помощь, машина скорой помощи
Скорая помощь ехала в включенными маячками Фото:

В Челябинске в ночь на 16 февраля автомобиль скорой помощи, перевозивший пациента, попал в ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, скорая помощь ехала с проблесковыми маячками, ей обязаны были уступить дорогу.

«Автомобиль скорой медицинской помощи совершил столкновение с Mitsubishi Lancer. После чего автомобиль совершил наезд на стоящий автомобиль ГАЗ», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что в результате ДТП травмы получили 25-летний пассажир автомобиля скорой помощи. Он был госпитализирован. Также травмы получили две женщины-медики.

В ГИБДД напомнили, что водителей, которые не пропускают автомобили спецслужб с включенными маячками и звуковым сигналом, могут привлечь к административной ответственности. Пешеходы также не должны препятствовать движению спецавтомобиля.

Автомобиль скорой помощь попал в ДТП
Фото:
Автомобиль скорой медицинской помощи совершил столкновение с Mitsubishi Lancer
Фото:
Автомобиль скорой врезался в автомобиль ГАЗ
Фото:

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В Челябинске в ночь на 16 февраля автомобиль скорой помощи, перевозивший пациента, попал в ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, скорая помощь ехала с проблесковыми маячками, ей обязаны были уступить дорогу. «Автомобиль скорой медицинской помощи совершил столкновение с Mitsubishi Lancer. После чего автомобиль совершил наезд на стоящий автомобиль ГАЗ», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции. В ведомстве добавили, что в результате ДТП травмы получили 25-летний пассажир автомобиля скорой помощи. Он был госпитализирован. Также травмы получили две женщины-медики. В ГИБДД напомнили, что водителей, которые не пропускают автомобили спецслужб с включенными маячками и звуковым сигналом, могут привлечь к административной ответственности. Пешеходы также не должны препятствовать движению спецавтомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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