Скорая помощь ехала в включенными маячками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске в ночь на 16 февраля автомобиль скорой помощи, перевозивший пациента, попал в ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, скорая помощь ехала с проблесковыми маячками, ей обязаны были уступить дорогу.

«Автомобиль скорой медицинской помощи совершил столкновение с Mitsubishi Lancer. После чего автомобиль совершил наезд на стоящий автомобиль ГАЗ», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что в результате ДТП травмы получили 25-летний пассажир автомобиля скорой помощи. Он был госпитализирован. Также травмы получили две женщины-медики.

В ГИБДД напомнили, что водителей, которые не пропускают автомобили спецслужб с включенными маячками и звуковым сигналом, могут привлечь к административной ответственности. Пешеходы также не должны препятствовать движению спецавтомобиля.

Автомобиль скорой помощь попал в ДТП Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска

Автомобиль скорой медицинской помощи совершил столкновение с Mitsubishi Lancer Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска

Автомобиль скорой врезался в автомобиль ГАЗ Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска