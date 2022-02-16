Украина разместила десятки танков на границе с ДНР

ВСУ разместили 22 танка у поселка Подлесное на границе с Донбассом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Вооруженные силы Украины разместили более 20 танков у поселка Подлесное у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщила Народная милиция ЛНР.

«В зоне ответственности 79 бригады отмечено нахождение двадцати двух танков Т-72 вблизи населенного пункта. Подлесное», — сообщается в telegram-канале «Народная милиция ЛНР». В ведомстве также сообщили, что в результате «агрессии украинских боевиков», выполняя свой долг по защите Республики, погиб один солдат.

Ранее Украина попросила НАТО поставить 70 тыс. комплектов химзащиты, 54 тыс. противогазов, медикаменты и разные виды транспортных средств. Уточняется, что помощь необходима на случай масштабных чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть мирное население. URA.RU сообщало, что Канада отправит на Украину поддержку на полмиллиарда долларов. Хакерская группа «Берегини» опубликовала данные якобы о поставках оружия НАТО Украине с 2014 года.