Госуслуги рассказали россиянам, как получить наследство

Обязательную долю в наследстве, если есть завещание могут получить несовершеннолетние дети умершего, нетрудоспособные члены семьи и иждивенцы. Об этом сообщили специалисты интернет-портала Госуслуги.
«Обязательная доля в наследстве — это часть имущества, которую можно получить даже при наличии завещания на других людей. Без завещания наследство распределяется по закону с учетом очередности. Но если есть завещание, имущество получат те, кто там указан, а также те, кто имеет право на обязательную долю», — отмечается в telegram-канале «Госуслуги: для родителей».
Кто имеет право на обязательную долю:
Несовершеннолетние дети умершего — родные и усыновленные;
Нетрудоспособные дети, родители и супруг;
Нетрудоспособные иждивенцы.
Отмечается, что доля составит не менее половины того, что причиталось бы этому наследнику по закону, но суд может уменьшить ее или отказать в присуждении. При этом уточняется, что от обязательной доли можно отказаться, но не в пользу другого наследника.
Ранее заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская рассказала о частых ошибках, из-за которых можно лишиться наследства. По ее словам, первой ошибкой является нежелание граждан обратиться за помощью к юристам или нотариусам, передает RT. Второй в списке юриста числится пропуск сроков на вступление в наследство, уточняет телеканал 360.
Обязательную долю в наследстве, если есть завещание могут получить несовершеннолетние дети умершего, нетрудоспособные члены семьи и иждивенцы. Об этом сообщили специалисты интернет-портала Госуслуги. «Обязательная доля в наследстве — это часть имущества, которую можно получить даже при наличии завещания на других людей. Без завещания наследство распределяется по закону с учетом очередности. Но если есть завещание, имущество получат те, кто там указан, а также те, кто имеет право на обязательную долю», — отмечается в telegram-канале «Госуслуги: для родителей». Кто имеет право на обязательную долю: Отмечается, что доля составит не менее половины того, что причиталось бы этому наследнику по закону, но суд может уменьшить ее или отказать в присуждении. При этом уточняется, что от обязательной доли можно отказаться, но не в пользу другого наследника. Ранее заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская рассказала о частых ошибках, из-за которых можно лишиться наследства. По ее словам, первой ошибкой является нежелание граждан обратиться за помощью к юристам или нотариусам, передает RT. Второй в списке юриста числится пропуск сроков на вступление в наследство, уточняет телеканал 360.