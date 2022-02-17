Госуслуги рассказали россиянам, как получить наследство

Обязательную долю в наследстве можно получить даже при наличии завещания на других людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обязательную долю в наследстве, если есть завещание могут получить несовершеннолетние дети умершего, нетрудоспособные члены семьи и иждивенцы. Об этом сообщили специалисты интернет-портала Госуслуги.

«Обязательная доля в наследстве — это часть имущества, которую можно получить даже при наличии завещания на других людей. Без завещания наследство распределяется по закону с учетом очередности. Но если есть завещание, имущество получат те, кто там указан, а также те, кто имеет право на обязательную долю», — отмечается в telegram-канале «Госуслуги: для родителей».

Кто имеет право на обязательную долю:

Несовершеннолетние дети умершего — родные и усыновленные;

Нетрудоспособные дети, родители и супруг;

Нетрудоспособные иждивенцы.

Отмечается, что доля составит не менее половины того, что причиталось бы этому наследнику по закону, но суд может уменьшить ее или отказать в присуждении. При этом уточняется, что от обязательной доли можно отказаться, но не в пользу другого наследника.

Ранее заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская рассказала о частых ошибках, из-за которых можно лишиться наследства. По ее словам, первой ошибкой является нежелание граждан обратиться за помощью к юристам или нотариусам, передает RT. Второй в списке юриста числится пропуск сроков на вступление в наследство, уточняет телеканал 360.

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