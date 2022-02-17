Пермские власти хотят отобрать участок у армянской церкви

Срок аренды закончился еще в 2020 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Департамент земельных отношений Перми намерен судиться с армянской апостольской церковью «Сурб Григор Лусаворич». Власти подали иск с требованием вернуть земельный участок по адресу ул. Чкалова, 11а, который находится в аренде у религиозной организации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Исковое заявление к церкви „Сурб Григор Лусаворич“ связано с требованием освободить земельный участок по ул. Чкалова, 11а (кадастровый номер 59:01:4410925:133, площадь — 218 кв. м). Данный участок был предоставлен церкви по договору аренды для строительства сетей водопровода, канализации, тепловой сети к церкви по ул. Чкалова, 11а. Срок действия договора аренды был — мая 2015 года по апрель 2020 года», — рассказали в пресс-службе.

В мэрии отметили, что по условиям договора, участок должен быть возвращен департаменту в надлежащем состоянии. Однако этого до сих пор не произошло. Если церковь подаст заявление о продлении договора, департамент рассмотрит его на предмет наличия правовых оснований для предоставления земельного участка. Получить комментарий в церкви на момент публикации не удалось.

URA.RU ранее сообщало, что в Перми на землях, предназначенных для церквей, возведут дом. Покупателем участков стал пермский рекламщик и девелопер Демид Кузьмичев.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам