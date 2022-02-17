17 февраля 2022

В Пермском оперном театре назначили главного дирижера

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Юбилейный концерт зауральского симфонического оркестра. Областная филармония. Курган 08.11.2013г, дирижер, оркестр, эйбергард николай
Место Артема Абашева за пультом Пермской оперы занял Мигран Агаджанян Фото:

В Пермском театре оперы балета представили коллективу и журналистам нового главного дирижера. Им стал Мигран Агаджанян, активно сотрудничающий с Мариинским театром, сообщили в пресс-службе Пермской оперы.

«Пост главного дирижера и музыкального руководителя Пермской оперы займет Мигран Агаджанян. Дирижер, певец и пианист Мигран Агаджанян принадлежит к числу наиболее одаренных российских музыкантов молодого поколения», — сообщает telegram-канал театра.

Агаджанян окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по классу оперно-симфонического дирижирования у Владимира Альтшулера и по классу фортепиано у Владимира Мищука. В 2012 году Агаджанян основал Молодежный симфонический оркестр Петербурга. Как дирижер постоянно сотрудничает с Мариинским театром. В январе 2022 года он дебютировал в Пермской опере в спектакле «Богема» Джакомо Пуччини.

В конце декабря 2021 года стало известно об уходе из Пермской оперы главного дирижера Артема Абашева. Он покинул театр из-за разногласий с генеральным директором Довлетом Анзароковым.

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В Пермском театре оперы балета представили коллективу и журналистам нового главного дирижера. Им стал Мигран Агаджанян, активно сотрудничающий с Мариинским театром, сообщили в пресс-службе Пермской оперы. «Пост главного дирижера и музыкального руководителя Пермской оперы займет Мигран Агаджанян. Дирижер, певец и пианист Мигран Агаджанян принадлежит к числу наиболее одаренных российских музыкантов молодого поколения», — сообщает telegram-канал театра. Агаджанян окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по классу оперно-симфонического дирижирования у Владимира Альтшулера и по классу фортепиано у Владимира Мищука. В 2012 году Агаджанян основал Молодежный симфонический оркестр Петербурга. Как дирижер постоянно сотрудничает с Мариинским театром. В январе 2022 года он дебютировал в Пермской опере в спектакле «Богема» Джакомо Пуччини. В конце декабря 2021 года стало известно об уходе из Пермской оперы главного дирижера Артема Абашева. Он покинул театр из-за разногласий с генеральным директором Довлетом Анзароковым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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