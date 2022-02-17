В Пермском оперном театре назначили главного дирижера

Место Артема Абашева за пультом Пермской оперы занял Мигран Агаджанян Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пермском театре оперы балета представили коллективу и журналистам нового главного дирижера. Им стал Мигран Агаджанян, активно сотрудничающий с Мариинским театром, сообщили в пресс-службе Пермской оперы.

«Пост главного дирижера и музыкального руководителя Пермской оперы займет Мигран Агаджанян. Дирижер, певец и пианист Мигран Агаджанян принадлежит к числу наиболее одаренных российских музыкантов молодого поколения», — сообщает telegram-канал театра.

Агаджанян окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по классу оперно-симфонического дирижирования у Владимира Альтшулера и по классу фортепиано у Владимира Мищука. В 2012 году Агаджанян основал Молодежный симфонический оркестр Петербурга. Как дирижер постоянно сотрудничает с Мариинским театром. В январе 2022 года он дебютировал в Пермской опере в спектакле «Богема» Джакомо Пуччини.

В конце декабря 2021 года стало известно об уходе из Пермской оперы главного дирижера Артема Абашева. Он покинул театр из-за разногласий с генеральным директором Довлетом Анзароковым.