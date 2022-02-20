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Под Тюменью пропал 14-летний подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Автовокзал. Тюмень, автовокзал
Ребенок гостил у бабушки в поселке Винзили и должен был вернуться оттуда на автобусе Фото:

В полицию обратились родители несовершеннолетнего Дениса Сорокина, которые заявили о том, что ребенок не вернулся из поселка Винзили Тюменского района, где накануне гостил у бабушки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного УМВД. Там уточнили, что подросток должен был приехать из Винзилей в Тюмень на автобусе вечером 20 февраля.

«Сегодня в 9 часов 15 минут в межмуниципальный отдел „Тюменский“ поступило сообщение от законных представителей несовершеннолетнего о том, что Денис Сорокин в вечернее время в поселке Винзили вышел от своей бабушки и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Несовершеннолетний должен был на автобусе приехать в город Тюмень», — пояснили агентству в УМВД по Тюменской области.

Там добавили, что в настоящее время силовики занимаются поиском ребенка. Граждан, обладающих какой-либо информацией о его местонахождении, в полиции просят обращаться по телефону 8 (3452) 30-02-02.

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В полицию обратились родители несовершеннолетнего Дениса Сорокина, которые заявили о том, что ребенок не вернулся из поселка Винзили Тюменского района, где накануне гостил у бабушки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного УМВД. Там уточнили, что подросток должен был приехать из Винзилей в Тюмень на автобусе вечером 20 февраля. «Сегодня в 9 часов 15 минут в межмуниципальный отдел „Тюменский“ поступило сообщение от законных представителей несовершеннолетнего о том, что Денис Сорокин в вечернее время в поселке Винзили вышел от своей бабушки и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Несовершеннолетний должен был на автобусе приехать в город Тюмень», — пояснили агентству в УМВД по Тюменской области. Там добавили, что в настоящее время силовики занимаются поиском ребенка. Граждан, обладающих какой-либо информацией о его местонахождении, в полиции просят обращаться по телефону 8 (3452) 30-02-02.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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