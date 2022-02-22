Автоэксперт предупредил водителей о штрафе в 15 тысяч

22 февраля 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Водителям грозит штраф в 15 тысяч рублей за отсуствтие медсправки Фото: Анна Майорова © URA.RU Водители в РФ могут получить штраф до 15 тысяч рублей, если при себе у них не будет медсправки. Такая мера коснется только тех автомобилистов, у которых имеется на удостоверении отметка «Медицинская справка». Об этом написал в своем telegram-канале руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский. «Оговорка означает, что ВУ действительно только при наличии врачебного заключения (ст. 25 ФЗ „О безопасности дорожного движения“). Рядовому водителю медицинскую комиссию необходимо проходить один раз в 10 лет: от замены до замены ВУ. При наличии же подобной записи комиссия проходится ежегодно», — объяснил эксперт. Шумский отметил, что при отсутствии такой справки водителя могут подвергнуть административной ответственности. Такое нарушение, по словам эксперта, будет приравнено к отсутствию права на управление транспортным средством. Согласно санкции статьи в административном кодексе РФ, это нарушение предусматривает штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Водители в РФ могут получить штраф до 15 тысяч рублей, если при себе у них не будет медсправки. Такая мера коснется только тех автомобилистов, у которых имеется на удостоверении отметка «Медицинская справка». Об этом написал в своем telegram-канале руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский. «Оговорка означает, что ВУ действительно только при наличии врачебного заключения (ст. 25 ФЗ „О безопасности дорожного движения“). Рядовому водителю медицинскую комиссию необходимо проходить один раз в 10 лет: от замены до замены ВУ. При наличии же подобной записи комиссия проходится ежегодно», — объяснил эксперт. Шумский отметил, что при отсутствии такой справки водителя могут подвергнуть административной ответственности. Такое нарушение, по словам эксперта, будет приравнено к отсутствию права на управление транспортным средством. Согласно санкции статьи в административном кодексе РФ, это нарушение предусматривает штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.